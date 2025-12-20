XEM VIDEO:

Đóng góp lớn vào sự “thay da đổi thịt” của đất nước

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I của Bộ Dân tộc và Tôn giáo vừa diễn ra chiều 19/12 tại Hà Nội. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng của Bộ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhìn lại những thành tựu đạt được của đất nước trong 80 năm qua, nhất là 40 năm “Đổi mới”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ, bạn bè quốc tế rất ngưỡng mộ sự “thay da đổi thịt” nhanh chóng của Việt Nam. Trong khi tỷ lệ nghèo của toàn cầu lại đang có xu hướng tăng thì tỷ lệ nghèo của Việt Nam giảm mạnh từ 58% năm 1993 xuống 1% năm 2025 (tỷ lệ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn khoảng 11%). Việt Nam đã được mời tham gia sáng lập Liên minh toàn cầu chống đói nghèo...

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Theo người đứng đầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo, một yếu tố quan trọng góp phần đem lại kết quả đó là nỗ lực triển khai phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có đóng góp tích cực của ngành dân tộc, tôn giáo.

“Nhìn lại 5 năm qua, chúng ta làm được rất nhiều việc, từ Chương trình 135, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tới Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và nhiều chính sách khác. Đặc biệt, từ ngày 1/3/2025 (ngày thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo) tới nay, toàn ngành đã triển khai nhiều phong trào thi đua rất thiết thực, cụ thể, làm được nhiều việc để lại cho đời sau”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận định.

Bên cạnh những thành quả đạt được, người đứng đầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo thẳng thắn nhìn nhận, phong trào thi đua trong toàn ngành vẫn chưa thực sự sâu rộng và toàn diện. Vẫn còn điển hình chậm được tuyên dương, ghi nhận, vẫn còn đơn vị có hiệu suất công việc, chất lượng tham mưu chưa cao.

Bộ trưởng đề nghị sau Đại hội, từng đơn vị đánh giá lại thực chất kết quả của mình một cách công khai, minh bạch, tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thật tốt các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực.

“Làm sao để các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo phải được thẩm thấu vào mỗi cán bộ, đảng viên, biến nhận thức thành hành động. Làm sao để công tác dân tộc, tôn giáo phải thực sự chuyển biến trong 5 năm tới. Công tác dân tộc phải hướng tới mục tiêu bao trùm, xuyên suốt là mọi đồng bào dân tộc thiểu số phải được thụ hưởng những thành quả mà cách mạng đem lại, đồng bào có đạo hoặc không có đạo được tôn trọng, chủ động hoạt động theo Hiến chương và các quy định pháp luật”, Bộ trưởng nói.

Dẫn lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lưu ý, thi đua không phải là việc cao siêu, mà thực chất là làm sao làm tốt nhất công việc của mình hàng ngày, để công việc hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai tốt hơn hôm nay, tháng sau tốt hơn tháng này, năm sau tốt hơn năm nay.

Bộ trưởng cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, các phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực, không chung chung. Toàn ngành phải nâng cao chất lượng phong trào thi đua và công tác thi đua; chú trọng phát hiện, tuyên dương và tạo điều kiện chính sách với gương điển hình tiên tiến.

Đặc biệt, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, trước hết là bí thư và tập thể lãnh đạo của đơn vị. Bộ phận chuyên môn với cấp ủy và các tổ chức trong đơn vị phải phối hợp đồng bộ, chung tiếng nói, chung hành động, chung kết quả.

“Với sự quan tâm của Đảng ủy, với tập thể lãnh đạo có trách nhiệm cao, và với đội ngũ cán bộ được trau dồi, rèn luyện, trưởng thành, chúng ta chắc chắn sẽ tạo ra phong trào thi đua mới thiết thực, hiệu quả và thành công”, Bộ trưởng bày tỏ sự tin tưởng.

Phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm

Tóm tắt Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông Nguyễn Cao Thịnh, Chánh Văn phòng Bộ, Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã rất quan tâm đến việc đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng.

Ông Nguyễn Cao Thịnh, Chánh Văn phòng Bộ, Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

6 tập thể và 150 cá nhân thuộc các vụ, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và tôn giáo giai đoạn 2021-2025 đã được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Trên cơ sở đó, các đơn vị đã triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng một cách chủ động, thiết thực và hiệu quả, phát huy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhiều tập thể, cá nhân đã được biểu dương, khen thưởng.

Tại Đại hội, ông Phí Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình bày tham luận “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong việc nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc và tôn giáo”.

Ông Phí Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Ông Thắng nhấn mạnh một số kết quả nổi bật. Đáng chú ý là việc chỉ trong vòng 25 ngày đã hoàn thành trình Chính phủ ban hành Nghị định số 124 quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Đây là một trong hai Nghị định ban hành nhanh nhất trong số 28 nghị định về phân cấp, phân quyền (hoàn thành sớm trước 19 ngày so với quy định của Chính phủ).

Sau đó, chỉ trong 1 tháng, Bộ đã ban hành 8 thông tư phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là số lượng văn bản ban hành trong 1 tháng nhiều nhất, triển khai thần tốc nhất từ trước đến nay.

“Đến thời điểm này, Bộ đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong công tác tham mưu hoàn thiện thể chế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo, theo đúng yêu cầu, đúng tiến độ và tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng. Trong các cuộc họp đánh giá, họp sơ kết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ đều được đánh giá triển khai rất tốt”, ông Thắng cho biết.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương.

Cũng tại Đại hội, ông Nguyễn Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương, chia sẻ về một “hành trình của niềm tin” - nhà trường dùng phong trào thi đua để biến những điều không thể thành có thể cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà trường đã phát động phong trào thi đua “Mỗi thầy cô là một nhà giáo dục sáng tạo” và hoạt động “Thầy cô thay đổi”...

“Kết quả đạt được - gần 30.000 học sinh trưởng thành từ nhà trường đang đóng góp sức mình cho quê hương - chính là ý nghĩa thực chất nhất của hai chữ ‘thi đua’”, ông Tuấn Anh khẳng định.

Ông Cát Ngọc Trình, Trưởng phòng Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ có báo cáo về việc xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Còn ông Lê Hữu Thức, Hiệu trưởng Trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận về việc đổi mới, sáng tạo quản lý trong dạy và học để thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong giai đoạn 2026-2030

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng Nông Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng, đã phát động Phong trào thi đua trong toàn ngành giai đoạn 2026-2030 với chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần xây dựng ngành Dân tộc và Tôn giáo trong giai đoạn mới”.

Thứ trưởng Nông Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ Dân tộc và Tôn giáo phát động Phong trào thi đua trong toàn ngành giai đoạn 2026-2030.

6 nội dung cụ thể của Phong trào thi đua giai đoạn 2026-2030 gồm:

Một là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Đặc biệt là Chỉ thị số 41 ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Tích cực triển khai thực hiện các phong trào do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát động.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho ông Nông Quốc Tuấn, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa 11, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Hai là tập trung đẩy mạnh công tác hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống thể chế, cơ chế chính sách trong các lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, kịp thời, phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững các lĩnh vực của ngành. Thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, để tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác dân tộc và tôn giáo trên cả nước, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, kịp thời, có hiệu lực theo quy định.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Phạm Chí Trung, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc, Ủy ban Dân tộc, và ông Phí Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Dân tộc và Tôn giáo; trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Mai Phương Bằng, chuyên viên chính Vụ Pháp chế.

Ba là triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Thứ trưởng Nông Thị Hà trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và tôn giáo giai đoạn 2021-2025.

Bốn là tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động theo các đề án vị trí việc làm, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh, tình hình mới.

Năm là đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng. Thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng, hoàn thiện kết nối liên thông cơ sở dữ liệu dân tộc - tôn giáo với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Chính phủ, các địa phương, bộ, ngành, phục vụ tích hợp, phân tích, tổng hợp dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Sáu là hưởng ứng tổ chức triển khai các phong trào thi đua do Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo và các cấp có thẩm quyền phát động, gắn với các sự kiện lớn, trọng đại của đất nước, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành công tác dân tộc và tôn giáo.

Toàn cảnh Đại hội.

“Với tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng ngành công tác dân tộc và tôn giáo đạt nhiều thành tựu to lớn hơn, tham gia có hiệu quả vào việc thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, Thứ trưởng Nông Thị Hà phát biểu.

Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đinh Thị Phúc.

Hưởng ứng nội dung phát động phong trào thi đua, đại diện cho thế hệ trẻ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bí thư Đoàn Thanh niên Đinh Thị Phúc cam kết: Đoàn Thanh niên sẽ chủ động phối hợp các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức đoàn trực thuộc, các đoàn trường chuyên biệt và các tổ chức đoàn trực thuộc Đoàn Chính phủ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp, thống nhất hành động, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua bằng những nội dung công việc cụ thể, thiết thực, phù hợp điều kiện thực tiễn.