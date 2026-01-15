Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận của Ban Bí thư về xử lý các trường hợp sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ.

Ban Bí thư nêu rõ thời gian qua, việc rà soát, xử lý, khắc phục các trường hợp sai phạm trong công tác cán bộ đã cơ bản được các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch; có xem xét, cân nhắc đến hoàn cảnh lịch sử cụ thể; bảo đảm đúng quy trình. Việc này tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ.

Tuy nhiên, Ban Bí thư nhận thấy vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu quyết liệt, có biểu hiện né tránh; chưa tập trung rà soát, thực hiện đầy đủ theo đúng yêu cầu tại các kết luận của Ban Bí thư. Điều này dẫn đến vẫn còn một số sai phạm tồn đọng, kéo dài chưa được xử lý, khắc phục dứt điểm; ảnh hưởng đến việc sắp xếp, bố trí, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nguyên nhân chính là do một số cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nghiêm các kết luận của Ban Bí thư. Một số nơi có biểu hiện tiêu cực, lạm quyền trong công tác cán bộ; năng lực của đội ngũ làm công tác tham mưu còn yếu; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra chưa được quan tâm đúng mức.

Để xử lý dứt điểm những sai phạm còn tồn tại, Ban Bí thư đồng ý tiếp tục hoàn thiện theo các kết luận trước đây đối với 3 nhóm trường hợp. Thứ nhất là trường hợp đã rà soát nhưng do lỗi của cơ quan, tổ chức nên không phát hiện ra (234 trường hợp). Thứ hai là sai phạm xảy ra trước ngày 28/12/2017, đã hoàn thiện tiêu chuẩn nhưng chưa được xử lý (364 trường hợp). Thứ ba là trường hợp đã được xử lý, khắc phục theo các kết luận của Ban Bí thư nhưng thời gian hoàn thành quy trình xử lý, khắc phục bị chậm theo quy định (có 3 trường hợp). Việc xử lý, khắc phục các tồn tại phải bảo đảm đúng chủ trương, hoàn thành trước ngày 31/3/2026.

Ban Bí thư đồng ý hủy bỏ, thu hồi các quyết định liên quan đối với sai phạm tuyển dụng xảy ra sau ngày 24/3/2020 (57 trường hợp) và các trường hợp thuộc diện phải thi tuyển nhưng không thi tuyển (166 trường hợp).

Ban Bí thư cũng nêu ra hướng xử lý với 396 trường hợp không có quyết định tuyển dụng hoặc hồ sơ tuyển dụng không đầy đủ. Cụ thể, trường hợp xảy ra trước thời điểm ngày 28/12/2017 giao các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc rà soát, đánh giá toàn diện.

Nếu xác định trường hợp đã được tuyển dụng theo quy định nhưng hồ sơ bị thất lạc do lỗi của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét không thu hồi các quyết định có liên quan. Nếu xác định chưa được tuyển dụng theo quy định thì hủy bỏ, thu hồi các quyết định có liên quan.

Trường hợp xảy ra sau thời điểm ngày 28/12/2017 thì hủy bỏ, thu hồi các quyết định có liên quan.

Kết luận của Ban Bí thư cũng nêu rõ không thu hồi quyết định tuyển dụng và các quyết định có liên quan, cho nghỉ theo quy định đối với các trường hợp sai phạm trong tuyển dụng đã có quyết định cho nghỉ trước tuổi của cơ quan có thẩm quyền (có 15 trường hợp).

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, người đứng đầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cụ thể hoá các quy trình, thủ tục về công tác cán bộ, bảo đảm chặt chẽ.

Các cấp ủy, người đứng đầu tập trung xử lý, khắc phục dứt điểm các sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ và công tác tuyển dụng tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trước ngày 31/3, theo đúng chủ trương, kết luận của Ban Bí thư.

Ban Bí thư lưu ý sau thời hạn trên sẽ không xem xét xử lý sai phạm tồn đọng, đồng thời chấm dứt trả lương đối với các trường hợp phải hủy bỏ, thu hồi các quyết định có liên quan.

Ngoài ra, Ban Bí thư yêu cầu kiểm điểm, xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân liên quan đến việc không phát hiện ra sai phạm hoặc để sai phạm kéo dài; đồng thời xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm tuyển dụng sau ngày 28/12/2017.

Kết quả thực hiện xử lý, khắc phục các sai phạm, tồn tại phải báo cáo Ban Bí thư trước ngày 20/4.