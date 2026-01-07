Văn phòng Chủ tịch nước sáng nay họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về luật đã được Quốc hội thông qua, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt cho biết, luật bổ sung quy định về tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo hướng quy định chung về các nội dung đánh giá cho phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương.

Chính phủ sẽ quy định các tiêu chí đánh giá nhằm bảo đảm tính chủ động và tính chịu trách nhiệm của các bộ, UBND cấp tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; quy định về trách nhiệm giải trình cũng được sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm thể chế hóa Chỉ thị 53 ngày 26/10/2025 của Bộ Chính trị.

Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giải trình về quyết định, hành vi của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị tác động trực tiếp bởi quyết định, hành vi đó.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt thông tin tại họp báo

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, quy định về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập cũng được sửa đổi, bổ sung. Điều này nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong kiểm soát tài sản, thu nhập và thể chế hóa Quyết định số 56 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và Quy định số 296 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Luật bổ sung quy định về giá trị tài sản, mức thu nhập phải kê khai và kê khai bổ sung để phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Theo đó, giá trị mỗi loại tài sản phải kê khai là từ 150 triệu đồng trở lên và giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung là từ 1 tỷ đồng trở lên.

Luật cũng sửa đổi, bổ sung quy định về phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước; quy định người được giao tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.

Chính phủ được giao quy định các trường hợp phải kê khai tài sản, thu nhập tại doanh nghiệp nhà nước.

Về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt cho hay, luật bổ sung quy định về tiếp công dân trực tuyến; tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết khiếu nại; rút một phần nội dung khiếu nại.

Luật đã cho phép tiếp tục giải quyết khi người khiếu nại không dự đối thoại; đồng thời bổ sung nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo trong các trường hợp chưa được luật điều chỉnh.

Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã, cấp tỉnh và của các cơ quan quản lý nhà nước không tổ chức thanh tra trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được quy định rõ hơn trong luật.

Ngoài ra, luật đã bổ sung quy định về ủy quyền của Thủ tướng cho Tổng Thanh tra Chính phủ trong việc giải quyết tố cáo; hoàn thiện cơ chế theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận nội dung tố cáo; quy định chấm dứt bảo vệ khi người được bảo vệ cố ý không thực hiện nghĩa vụ đã quy định.

Cùng với bổ sung các quy định mới, luật đã sửa đổi, hoàn thiện các quy định hiện hành. Theo đó, luật đã sửa đổi, hoàn thiện quy định về chủ thể thực hiện quyền khiếu nại và nhiều quy định nhằm làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các chủ thể có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các quy định sửa đổi bảo đảm thống nhất với Luật Tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật có liên quan. Luật cũng lược bỏ một số điều, khoản, điểm của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo nhằm phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tinh gọn hệ thống cơ quan thanh tra.