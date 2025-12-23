Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của người dân, vùng quê nơi cuối trời Tây Bắc đang khoác lên mình diện mạo mới: đường làng khang trang, nhà cửa kiên cố, đời sống văn minh. Chặng đường xây dựng dựng nông thôn mới không chỉ là câu chuyện về hạ tầng mà còn là minh chứng cho khát vọng vươn lên và niềm tin của nhân dân trong hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp.

Xã tập trung phát triển kinh tế xanh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Sức sống mới từ những bản làng nghèo khó

Đến xã Bản Bo, tỉnh Lai Châu hôm nay, ai cũng dễ dàng cảm nhận được hơi thở mới. Những con đường bê tông phẳng lì uốn lượn qua triền núi, nối liền các bản làng xa xôi. Xen giữa màu xanh của nương chè, ruộng lúa là những nếp nhà sàn khang trang, mái ngói đỏ tươi, tạo nên bức tranh nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp và đậm đà bản sắc.

Một trong những điểm nhấn của Bản Bo là phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống, tiêu biểu là bản Nà Khương. Nhờ vẻ đẹp nguyên sơ và lòng hiếu khách, Nà Khương đã trở thành điểm đến hấp dẫn. Bà Lò Thị Hường, người dân bản Nà Khương chia sẻ: “Hàng tuần, tôi cùng chị em phụ nữ quét dọn đường làng ngõ xóm để môi trường luôn xanh sạch đẹp. Chúng tôi hiểu rằng, mỗi việc làm nhỏ đều góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Không chỉ làm du lịch, người dân nơi đây còn cần cù lao động, vươn lên làm giàu bằng chính đôi tay mình. Những mô hình "Vườn - ao - chuồng" được quy hoạch bài bản dần thay thế lối canh tác lạc hậu. Gia đình chị Lù Thị Ngó là một điển hình tiêu biểu. Từ hộ cận nghèo, nhờ sự hướng dẫn của cán bộ xã, chị đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất. Hiện nay, với vườn đỗ tương, ao cá, đàn gà và nghề nấu rượu truyền thống, mỗi năm gia đình chị thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng.

Nếu Nà Khương là biểu tượng của sự hài hòa giữa phát triển và gìn giữ, thì bản Cốc Phung lại là minh chứng cho tinh thần quyết tâm. Hưởng ứng chủ trương của xã, người dân Cốc Phung đã tự nguyện hiến đất, đóng góp hàng trăm ngày công để mở rộng đường giao thông. Giờ đây, những con đường sạch đẹp đã nối liền từng ngôi nhà, từng mảnh nương. Bà con không chỉ dừng lại ở việc làm đường mà còn chủ động chỉnh trang nhà cửa, xây dựng mô hình "Nhà sạch - vườn đẹp".

Khi sức dân là động lực chính

Ngay từ đầu năm 2025, Bản Bo xác định mục tiêu đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí về thu nhập, môi trường và hệ thống chính trị. Tổng nguồn lực huy động trong năm đạt hơn 5,3 tỷ đồng. Đáng quý hơn cả là tinh thần tự giác của nhân dân. Từ cầu dân sinh đến hệ thống điện nước, người dân ở mỗi bản đều họp bàn, thống nhất cách làm theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Thành công của Bản Bo không chỉ nằm ở những con số mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức. Các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả như: "5 không, 3 sạch", "Tuyến đường tự quản", hay "Bản văn hóa không rác thải nhựa". Đến nay, xã đã có hơn 88% hộ gia đình và 76% số bản đạt chuẩn văn hóa. Các thiết chế thể thao, văn hóa hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân.

Không dừng lại ở mục tiêu đạt chuẩn, Bản Bo đang hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Trọng tâm là phát triển kinh tế xanh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống. Xã tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng với các sản phẩm chủ lực như chè, dong riềng và cây ăn quả.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề và chuyển đổi số cũng được chú trọng. Xã phấn đấu mỗi năm giải quyết việc làm cho trên 200 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên hơn 72%. Các dịch vụ hành chính công cũng đang được số hóa để người dân tiếp cận thông tin thuận tiện nhất.

Bà Đào Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Bo cho biết, thời gian tới, xã sẽ tận dụng mọi nguồn lực đầu tư để hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, đặc biệt là hình thành các vùng chuyên canh cây chè chất lượng cao. Tinh thần đoàn kết, 'Nhà nước và nhân dân cùng làm' vẫn sẽ là chìa khóa để xã hoàn thành các mục tiêu đề ra.