Đêm 13/1, các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu đã gọi điện đề nghị hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho một ca sản phụ nguy kịch. Bệnh nhân là chị T.U.M (33 tuổi), sống tại xã Sì Lở Lầu, địa bàn vùng sâu, vùng xa, giáp biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Sản phụ nhập viện trong tình trạng tiền sản giật nặng kèm hội chứng HELLP, biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tính mạng cả mẹ và thai nhi. Trong thời gian mang thai, chị M. không khám thai định kỳ nên không phát hiện tiền sản giật cho đến khi bệnh diễn biến nguy kịch.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm gửi về Hà Nội cho thấy thai 36 tuần, huyết áp cao dù đã dùng thuốc, tiểu cầu giảm nghiêm trọng chỉ còn 19,1 G/L (ngưỡng an toàn 150-450 G/L), nguy cơ chảy máu rất lớn nếu can thiệp phẫu thuật.

Sản phụ được theo dõi hồi phục tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: BVCC

Bên cạnh đó, men gan sản phụ cũng tăng gấp khoảng 6 lần bình thường, protein niệu ở mức báo động cho thấy gan và thận đều bị tổn thương nặng. Các bác sĩ thống nhất bệnh nhân cần mổ lấy thai khẩn cấp, tuy nhiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu không có khối tiểu cầu để truyền - yếu tố sống còn trong ca mổ.

Trước nguy cơ cao trên quãng đường 7-8 giờ từ Lai Châu về Hà Nội, các bác sĩ đã cân nhắc phương án chuyển sang Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai gần hơn nhưng không khả thi do thiếu tiểu cầu. Cuối cùng, các bác sĩ quyết định chuyển thẳng bệnh nhân về Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Ngay trong đêm, bệnh viện tuyến Trung ương kích hoạt báo động đỏ, huy động đầy đủ các chuyên khoa. Khoảng 5h sáng 14/1, sản phụ được đưa tới phòng cấp cứu và mổ khẩn. Ca mổ diễn ra an toàn, em bé nặng 2,1kg chào đời. Hiện sức khỏe hai mẹ con ổn định.