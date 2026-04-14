Ngày 14/4, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM thông báo kết quả thẩm định giá đối với hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

Theo chứng thư thẩm định, túi Hermès size 25 màu trắng, đính đá trắng ở khóa và viền, được định giá hơn 1,7 tỷ đồng; túi Hermès size 30 màu trắng, không đính đá hay vật liệu trang trí, có giá hơn 2,3 tỷ đồng.

Cơ quan THADS cho biết, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận (hoặc được tống đạt hợp lệ) thông báo, người được thi hành án và người phải thi hành án có quyền gửi đơn yêu cầu định giá lại tài sản một lần, đồng thời nộp tạm ứng chi phí định giá lại. Các bên cũng có thể thỏa thuận lựa chọn tổ chức bán đấu giá.

Hết thời hạn này, nếu các đương sự không yêu cầu định giá lại hoặc không thống nhất được đơn vị đấu giá, chấp hành viên sẽ lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá để xử lý tài sản theo quy định.

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế

Trước đó, ngày 28/1, THADS TPHCM đã hoàn tất việc cưỡng chế, kê biên hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

Tại phiên sơ thẩm, bà Lan từng đề nghị tòa cho nhận lại hai chiếc túi này, cho biết trong quá trình điều tra bà bị kê biên nhiều tài sản cá nhân như túi xách, điện thoại, giày dép. Trong đó, một chiếc Hermès được bà mua tại Ý, chiếc còn lại do một doanh nhân người Malaysia tặng.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định hai chiếc túi Hermès màu trắng đang bị thu giữ đều có nguồn gốc từ tiền phạm tội hoặc hình thành từ tài sản do phạm tội mà có, nên quyết định tiếp tục kê biên, thu giữ.

Ở phiên phúc thẩm, bà Lan tiếp tục đề nghị được nhận lại hai túi Hermès size 25 và 30 màu trắng, cho rằng đây là tài sản riêng, không liên quan vụ án. Song, cấp phúc thẩm vẫn xác định các tài sản này có nguồn gốc từ tiền phạm tội, nên giữ nguyên quyết định của án sơ thẩm, tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.