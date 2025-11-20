Mới đây, đại diện Báo VietNamNet và lãnh đạo xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) đã tới thăm gia đình hai bé Đinh Ngọc Nhi và Đinh Ngọc Hân – nhân vật trong bài viết: "Mẹ đơn thân ra đi trong tuyệt vọng để lại 2 đứa trẻ bơ vơ giữa cuộc đời".

Đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo xã Phúc Trạch trao đợt 2 số tiền hơn 75 triệu đồng, bạn đọc giúp đỡ hai bé Đinh Ngọc Nhi và Đinh Ngọc Hân

Bé Nhi và Hân là con của chị Lê Thị Nguyên (SN 1993, trú tại thôn La Khê, xã Phúc Trạch). Từ ngày ly thân với chồng, chị Nguyên đưa hai con nhỏ về sống cùng cha mẹ đẻ. Cả gia đình ba thế hệ sống nương tựa trong ngôi nhà cấp bốn tuềnh toàng, nguồn sống chủ yếu dựa vào số tiền chị Nguyên đi cuốc cỏ thuê.

Công việc nặng nhọc, bấp bênh, nhưng chị vẫn cố gắng làm việc với hy vọng cuộc sống của các con sau này đỡ vất vả hơn.

Ai ngờ bất hạnh ập đến với chị. Khi thấy sức khỏe sa sút nghiêm trọng, cơ thể gầy rộc, chị Nguyên vào viện thăm khám. Kết quả khiến chị chết lặng, bác sĩ cho biết chị bị suy thận và suy gan giai đoạn cuối. Nhìn kết quả xét nghiệm, rồi nghĩ đến hai con thơ, chị Nguyên chỉ biết khóc nghẹn.

Không lâu sau, chị ra đi, để lại hai con nhỏ bơ vơ giữa cuộc đời. Sự ra đi đột ngột của người mẹ trẻ khiến hai đứa con thơ không còn nơi bấu víu.

Từ ngày mẹ mất, vì quá nhớ mẹ, hai bé Nhi và Hân lúc nào cũng ngơ ngác tìm kiếm bóng dáng mẹ mình. Khi thấy người lớn khóc, hai đứa trẻ cũng òa khóc theo, khiến ai chứng kiến cũng xót xa.

Thương cảm trước hoàn cảnh của hai bé Nhi và Hân, bạn đọc và các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay tiếp sức giúp đỡ hai bé số tiền 75.860.000 đồng. Số tiền này tiếp tục được trao tận tay gia đình hai bé.

Ttrước đó, đại diện Báo VietNamNet cũng đã trao số tiền 354.824.161 đồng tới gia đình hai bé Đinh Ngọc Nhi và Đinh Ngọc Hân.

Theo gia đình, tính đến nay, ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ hai bé thông qua quỹ Báo, gia đình còn nhận thêm sự ủng hộ trực tiếp của bạn đọc và các nhà hảo tâm. Toàn bộ số tiền trên đã được đại diện Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo xã Phúc Trạch lập sổ tiết kiệm đứng tên cho hai bé Đinh Ngọc Nhi và Đinh Ngọc Hân.