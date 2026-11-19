Hai thửa đất có tổng diện tích gần 4ha được chuyển nhượng với giá thực 35 tỷ đồng, nhưng hợp đồng các bên chỉ ghi giá 258 triệu đồng. Tòa án xác định đây là giao dịch giả tạo, kê khai giá thấp nhằm trốn thuế, tuyên hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu.

Chủ đất nói ngân hàng tự ý bán tài sản thế chấp, đòi hủy kết quả đấu giá

Theo trình bày của ông B. (ngụ TPHCM), năm 2013, vợ chồng ông ký hai hợp đồng thế chấp với Ngân hàng Q., thửa đất có diện tích lần lượt 34.018,5m2 và 4.923,9m2 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay thuộc TPHCM) để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của Công ty Đ. Tổng dư nợ gốc được bảo đảm tối đa hơn 2,32 tỷ đồng.

Năm 2014, ngân hàng giải ngân cho Công ty Đ. 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp không trả nợ đúng hạn. Tính đến tháng 9/2015, khoản nợ gồm 2,3 tỷ đồng tiền gốc và hơn 337 triệu đồng tiền lãi.

Để thu hồi nợ, Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản thuộc Ngân hàng Q. (Công ty Q.) tiến hành xử lý tài sản bảo đảm. Hai thửa đất được đưa ra bán đấu giá với tổng giá khởi điểm khoảng 3,57 tỷ đồng.

Sau lần đầu không có người tham gia, tháng 4/2016, ông A. trúng đấu giá với mức giá này.

Sau khi trúng đấu giá, bên mua tiếp tục chuyển nhượng hai thửa đất với giá thực tế 35 tỷ đồng, nhưng giá ghi trong hợp đồng chỉ 258 triệu đồng. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Cho rằng ngân hàng và Công ty Q. tự ý bán tài sản khi chưa thông báo, đồng thời giá khởi điểm thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế, vợ chồng ông B. khởi kiện, yêu cầu tuyên vô hiệu các hợp đồng đấu giá, mua bán tài sản và những giao dịch chuyển nhượng tiếp theo.

Ngược lại, Công ty Q. và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Ông A. cũng cho rằng mình là người mua ngay tình, đã thanh toán đủ tiền và đề nghị công nhận giao dịch.

Vụ án trải qua nhiều cấp xét xử. Năm 2018, cấp sơ thẩm công nhận hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có hiệu lực, nhưng cấp phúc thẩm sau đó tuyên các hợp đồng đấu giá và mua bán vô hiệu.

Năm 2019, TAND cấp cao tại TPHCM hủy bản án phúc thẩm, giữ nguyên án sơ thẩm. Tuy nhiên, năm 2020, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao tiếp tục hủy các bản án, quyết định trước đó, giao hồ sơ xét xử lại.

Năm 2022, TAND TP Vũng Tàu (nay là TAND khu vực 11 - TPHCM) xét xử sơ thẩm lần hai, chấp nhận một phần yêu cầu của vợ chồng ông B., tuyên vô hiệu các hợp đồng đấu giá, mua bán tài sản năm 2016 và hai hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ chồng ông A. với bên nhận chuyển nhượng.

Hợp đồng chuyển nhượng ghi 258 triệu đồng, giá thực tế 35 tỷ đồng

Không đồng ý, các bên tiếp tục kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TAND TPHCM) nhận định ngân hàng và Công ty Q. có nhiều vi phạm trong quá trình xử lý tài sản thế chấp.

Theo tòa, dù Công ty Đ. không trả nợ đúng hạn, ngân hàng vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ thông báo và tuân thủ trình tự xử lý tài sản bảo đảm theo quy định. Tuy nhiên, biên bản làm việc tháng 9/2015 không thể hiện thời hạn cụ thể để vợ chồng ông B. thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay. Trong khi đó, vợ chồng ông B. không đồng ý đưa hai thửa đất ra đấu giá.

Tòa cũng xác định các thông báo xử lý tài sản mà Công ty Q. cho rằng đã gửi đều bị bưu điện hoàn trả với nhiều lý do như địa chỉ đóng cửa thường xuyên, không tìm thấy địa chỉ hoặc không liên lạc được. Do đó, không đủ căn cứ xác định vợ chồng ông B. đã nhận được thông báo.

Từ đó, tòa xác định việc xử lý tài sản bảo đảm trong vụ việc chưa bảo đảm trình tự, thủ tục và ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ tài sản. Vì vậy, việc xử lý tài sản trong trường hợp này không bảo đảm căn cứ và trình tự theo quy định.

Đáng chú ý, giá trị hai thửa đất được ngân hàng thẩm định năm 2013 là hơn 4,65 tỷ đồng, nhưng giá khởi điểm đấu giá chỉ khoảng 3,56 tỷ đồng. Ngân hàng cũng không thông báo mức giá này để chủ đất có ý kiến. Tòa cho rằng việc bán cả hai thửa đất, trong khi riêng thửa đất lớn đã có giá thẩm định cao hơn tổng dư nợ, ảnh hưởng đến quyền lợi của vợ chồng ông B.

Đối với các giao dịch chuyển nhượng sau đấu giá, tòa xác định giá chuyển nhượng thực tế của hai thửa đất là 35 tỷ đồng, nhưng các bên chỉ ghi 258 triệu đồng trong hai hợp đồng. Các bên thừa nhận sự chênh lệch giữa giá ghi trên hợp đồng và giá giao dịch thực tế.

Tòa cho rằng việc ghi giá thấp nhằm trốn thuế, nên xác định các hợp đồng chuyển nhượng này là giao dịch giả tạo và tuyên vô hiệu; đồng thời chấm dứt các hợp đồng thế chấp kể từ ngày 17/5/2016.

Về nghĩa vụ tài chính, Công ty Đ. phải trả ngân hàng gần 2,9 tỷ đồng tiền gốc và lãi tính đến ngày 17/5/2016. Nếu doanh nghiệp không trả được nợ, vợ chồng ông B. phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Tòa buộc Ngân hàng Q. hoàn trả và bồi thường cho ông A. tổng cộng hơn 22,52 tỷ đồng. Vợ chồng ông A. phải hoàn trả và bồi thường cho bên nhận chuyển nhượng hơn 41,48 tỷ đồng.

Trong đó, lỗi dẫn đến giao dịch đấu giá vô hiệu được xác định thuộc về Công ty Q. và ông A., mỗi bên 50%. Đối với giao dịch chuyển nhượng 35 tỷ đồng, bên mua và bên bán cũng mỗi bên chịu 50% lỗi do cùng tham gia ghi giá không đúng thực tế nhằm trốn thuế.

(Tham khảo Bản án số 71/2023/DS-PT ngày 22/5/2023 của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là TAND TPHCM)