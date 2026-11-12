Góp tiền mua đất, xây nhà nhưng để bạn trai đứng tên sổ đỏ, người phụ nữ khởi kiện yêu cầu chia tài sản. Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm xác định bà không chứng minh được khoản tiền góp mua đất, trong khi vẫn được hưởng 50% giá trị căn nhà.

Để bạn trai đứng tên sổ đỏ, người phụ nữ đòi chia tài sản

Theo trình bày của bà L. (ngụ TPHCM), bà và ông K. (ngụ TP Đà Nẵng) chung sống như vợ chồng từ năm 2018, sau đó tổ chức lễ cưới nhưng không đăng ký kết hôn.

Giữa năm 2020, hai người nhận chuyển nhượng một thửa đất tại TPHCM với giá 1,25 tỷ đồng. Theo bà L., do tin tưởng ông K., bà đồng ý để ông đứng tên trên hợp đồng chuyển nhượng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về tiền mua đất, bà L. cho biết đã đóng góp 749 triệu đồng, gồm 100 triệu đồng tiền đặt cọc, 200 triệu đồng giao trực tiếp cho ông K. và 449 triệu đồng chuyển khoản.

Số tiền còn lại 551 triệu đồng do ông K. vay người thân. Bà L. cho hay, sau đó bà bán vàng và trả dần khoản tiền này. Ngoài ra, bà còn đóng góp tiền xây dựng căn nhà trên đất nhưng không xác định được chính xác số tiền.

Sau khi phát sinh mâu thuẫn, bà L. khởi kiện, yêu cầu Tòa án giải quyết việc phân chia nhà đất.

Cùng góp tiền mua đất, xây nhà với bạn trai nhưng người phụ nữ không chứng minh được khoản tiền đã đóng góp. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Ở chiều ngược lại, ông K. cho rằng nhà đất tranh chấp thuộc sở hữu riêng của mình. Ông thừa nhận đã nhận 449 triệu đồng từ bà L. nhưng cho rằng đây là khoản tiền liên quan đến giao dịch làm ăn khác, không phải tiền góp mua đất. Theo ông K., tiền mua đất và xây nhà chủ yếu có nguồn gốc từ thu nhập lái xe và tiền vay cha mẹ.

Trong khi đó, chị ruột ông K. xác nhận từng được ông nhờ đặt cọc mua thửa đất với số tiền 100 triệu đồng. Tuy nhiên, người này cho biết tại thời điểm đặt cọc, ông K. nói mua đất cho riêng mình, không đề cập việc mua chung với bà L.

Xét xử sơ thẩm, TAND Khu vực 5 - Đà Nẵng chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà L. Tòa xác định quyền sử dụng đất và căn nhà gắn liền với đất là tài sản chung của hai người.

Cụ thể, đối với quyền sử dụng đất có tổng giá trị 1,2 tỷ đồng, bà L. được xác định có quyền lợi tương ứng 35,92%, ông K. 64,08%. Đối với căn nhà và các công trình gắn liền với đất, trị giá 819 triệu đồng, mỗi người được hưởng 50%.

Tòa sơ thẩm giao toàn bộ nhà đất cho ông K. sở hữu, sử dụng và buộc ông thanh toán cho bà L. 834 triệu đồng, tương ứng với giá trị phần tài sản bà được hưởng.

Chuyển tiền không ghi nội dung, người phụ nữ không được chia đất

Không đồng ý với phán quyết trên, ông K. kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, TAND TP Đà Nẵng nhận định, do không đăng ký kết hôn, quan hệ giữa ông K. và bà L. không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Việc giải quyết tranh chấp tài sản được thực hiện theo Điều 14, Điều 16 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, kết hợp với các quy định của Bộ luật Dân sự.

Đối với thửa đất tranh chấp, ông K. thừa nhận trước khi nhận chuyển nhượng đã nhận 449 triệu đồng từ bà L. nhưng cho rằng đây là khoản tiền vay mượn, làm ăn giữa hai bên.

Tại phiên tòa phúc thẩm, cả hai xác nhận từng nhiều lần chuyển tiền cho nhau, với tổng số tiền mỗi bên chuyển cho bên kia đều trên 1 tỷ đồng. Ông K. xuất trình chứng cứ đã chuyển cho bà L. 1,19 tỷ đồng trước khi nhận khoản 449 triệu đồng nói trên.

Đáng chú ý, bà L. thừa nhận khi chuyển tiền không ghi nội dung, mục đích. Các tin nhắn trao đổi giữa hai bên trước khi khởi kiện cũng không thể hiện rõ khoản tiền này được dùng để góp mua đất. Bà L. đồng thời không cung cấp được chứng cứ chứng minh số vàng đã bán hoặc số tiền dùng để đóng góp mua đất.

Từ đó, Tòa phúc thẩm cho rằng cấp sơ thẩm xác định bà L. góp 449 triệu đồng mua đất là chưa phù hợp với diễn biến giao dịch và ý chí chủ quan thể hiện qua tin nhắn. Do vậy, quyền sử dụng đất được xác định là tài sản riêng của ông K.

Ngược lại, đối với căn nhà và các công trình trên đất, Tòa phúc thẩm nhận định tài sản được hình thành trong thời gian hai người chung sống, cùng chiếm hữu, sử dụng trước khi phát sinh tranh chấp. Đặc biệt, tin nhắn của ông K. từng thể hiện sự thừa nhận rằng khi bán nhà phải chia tiền cho bà L.

Xét quá trình chung sống, công sức đóng góp của mỗi bên và quy định bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, Tòa phúc thẩm giữ nguyên quyết định chia đôi giá trị căn nhà và các tài sản gắn liền với đất.

Theo phán quyết phúc thẩm, ông K. được giao toàn bộ nhà đất và phải thanh toán cho bà L. 409,3 triệu đồng, tương ứng 50% giá trị căn nhà và tài sản gắn liền với đất.

(Tham khảo Bản án số 12/2026/HNGĐ-PT ngày 5/5/2026 của TAND TP Đà Nẵng)