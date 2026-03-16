Ngày 16/3, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Phát (41 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, TPHCM) 13 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn vợ chồng không thể hàn gắn, năm 2021 Phát và vợ là chị Đào Thị Bích P. ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà. Đến năm 2022, nghi ngờ chị P. có quan hệ tình cảm với người khác nên giữa hai người thường xuyên xảy ra cãi vã. Tháng 4/2024, Phát dọn về nhà cha mẹ ruột sinh sống.

Khoảng 17h ngày 23/1/2025, khi đi ngang tiệm massage Hội Người mù trên đường Nguyễn Thị Sóc (xã Bà Điểm), Phát thấy chị P. đang nói chuyện điện thoại. Nghi chị liên lạc với bạn trai, Phát quay lại yêu cầu kiểm tra điện thoại, từ đó cả hai tiếp tục xảy ra cãi vã.

Bị cáo Nguyễn Tấn Phát. Ảnh: TP

Sợ bị đánh, chị P. gọi mẹ và con trai đến đón về. Sau nhiều lần gọi điện cho chị P. nhưng không liên lạc được, Phát bực tức và quyết định đến nhà vợ cũ để nói chuyện. Trước khi đi, Phát ghé một tiệm bán đồ điện mua cây kéo với ý định nếu gặp sẽ đâm chị P. cho hả cơn tức.

Khoảng 20h ngày 23/1/2025, Phát đến nhà chị P. rồi đi thẳng lên phòng ngủ. Thấy vợ cũ đang nói chuyện điện thoại, Phát rút kéo đâm nhiều nhát vào người chị. Chứng kiến sự việc, cháu Nguyễn Tấn L. (con trai của Phát và chị P.) tri hô, mọi người chạy lên khống chế Phát và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Dù may mắn thoát chết, chị P. bị thương tích 75%. Sau đó, chị P. làm đơn xin bãi nại cho Phát.

Tại phiên tòa, bị cáo Phát thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm nên tuyên phạt mức án như trên.