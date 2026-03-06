Ngày 6/3, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Lê Công Hải (54 tuổi, quê An Giang) tù chung thân về tội Giết người.

Bị cáo Hải sống lang thang và thường xuyên ngủ tại một công viên thuộc xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh (cũ). Trong những ngày lang thang, Hải quen biết anh T.T.T.

Khoảng 8h30 ngày 31/01/2024, Hải cùng anh T. và hai người bạn tổ chức ăn nhậu tại công viên. Đến khoảng 10h cùng ngày, Hải muốn nghỉ uống nhưng anh T. không đồng ý khiến 2 bên xảy ra tranh cãi.

Bị cáo Lê Công Hải. Ảnh: TP

Trong cơn bực tức, Hải về chỗ ngủ lấy dao quay lại đâm anh T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Theo kết luận giám định pháp y, anh T. tử vong do vết thương đâm thấu tim, làm thủng tâm thất trái.

Sau khi gây án, Hải vứt dao vào bụi cỏ rồi bỏ đi. Xét thấy hành vi của bị cáo là côn đồ, hung hãn, gây mất trật tự xã hội vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.