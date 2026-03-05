Tối nay (5/3), TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phạm Hữu Tài (47 tuổi, ngụ phường Bình Quới, TPHCM) 15 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 2 năm 6 tháng tù về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”. Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội, buộc Tài phải chấp hành 17 năm 6 tháng tù.

Cùng hai tội danh trên, bị cáo Cân Nhật Danh (35 tuổi, ngụ Lâm Đồng) bị tuyên tổng hợp hình phạt 14 năm 4 tháng tù.

Bị cáo Trần Duy Khanh (38 tuổi, ngụ Lâm Đồng) và Trương Văn Chí (34 tuổi, ngụ phường Bình Quới, TPHCM) mỗi bị cáo bị tuyên 2 năm 4 tháng tù cùng về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Theo cáo buộc, Tài làm công việc kinh doanh bất động sản, đồng thời nhận cầm cố tài sản và cho vay tiền với lãi suất cao. Tài thuê Danh, Khanh, Chí thay mình nhận cầm cố tài sản, nhắc nợ khách hàng và thu nợ.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Khoảng tháng 7/2022, ông Nguyễn Đức Tuấn nhờ ông Nguyễn Hoàng Thanh (Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng OCB) tìm giúp người cho vay tiền để ông Tuấn vay 4 tỷ đồng. Ông Thanh liên hệ với Tài để hỏi vay giúp ông Tuấn. Tài đồng ý cho vay với điều kiện ông Thanh phải đứng ra đảm bảo và ông Tuấn phải có tài sản thế chấp.

Ông Thanh và ông Tuấn đồng ý với yêu cầu của Tài, vay 4 tỷ đồng với lãi suất 15%/tháng.

Để đảm bảo khoản vay này, ông Tuấn đã ký hợp đồng (giả cách) đặt cọc bán 5 thửa đất của mình cho Tạ Văn Thiện (em rể của Tài). Sau khi hoàn thành các thủ tục vay tiền, Tài yêu cầu Thiện chuyển khoản cho ông Tuấn 3 tỷ 950 triệu đồng và 50 triệu đồng phí môi giới cho ông Thanh.

Từ ngày 21/8/2022 đến 13/1/2023, ông Tuấn đã nhiều lần chuyển khoản tổng số tiền 2 tỷ 660 triệu đồng tiền lãi cho Tài.

Sau ngày 13/1/2023, do ông Tuấn không còn khả năng trả lãi cho Tài nên Tài yêu cầu ông Thanh phải trả thay. Vì vậy, từ ngày 27/1 đến 24/7/2023, ông Thanh đã phải trả lãi cho Tài 1 tỷ 940 triệu đồng.

Đến tháng 5/2023, Tài hạ lãi suất cho vay xuống còn 6,5%/tháng. Từ thời điểm này đến tháng 10/2023, ông Thanh đã trả thêm cho Tài 600 triệu đồng và còn nợ lại 970 triệu đồng tiền lãi. Do đó, Tài chốt nợ, xác định ông Thanh còn nợ tổng cộng 4 tỷ 970 triệu đồng.

Do bị Tài liên tục gọi điện thoại đòi nợ nên ông Tuấn và ông Thanh đã làm đơn tố giác tới cơ quan công an.

Vay 2,6 tỷ, trả lãi gần 2 tỷ vẫn phải viết giấy nhận nợ gần 5 tỷ đồng

Cũng là nạn nhân của Tài, ông Lê Đăng Khoa (Giám đốc một chi nhánh của Ngân hàng Eximbank tại TPHCM) do cần vốn nên đã tìm đến Tài để vay tiền. Tài cho ông Khoa vay 2,6 tỷ đồng với lãi suất 9%/tháng. Tổng số tiền lãi Tài thu của ông Khoa là hơn 1,9 tỷ đồng.

Khoảng tháng 4/2023, Tài đặt cọc mua một căn nhà ở Thủ Đức và nhờ ông Khoa làm hồ sơ thế chấp căn nhà trên với số tiền 16 tỷ đồng. Sau đó, ông Khoa nhờ Lê Thông (chưa rõ lai lịch) làm hồ sơ vay tiền cho Tài.

Tuy nhiên, khi phát hiện thông báo cho vay tiền do Lê Thông gửi là giả, Tài tiếp tục yêu cầu ông Khoa phải tìm cách làm hồ sơ vay cho mình. Không thể làm hồ sơ vay tiền cho Tài, ông Khoa đề nghị trả lại số tiền 500 triệu đồng đã nhận để làm dịch vụ. Tài không đồng ý, yêu cầu ông Khoa phải trả cho mình 2 tỷ đồng, gồm tiền làm hồ sơ, tiền đặt cọc và tiền phạt.

Ngày 17/5/2023, Tài gọi ông Khoa đến căn hộ tại Chung cư Vĩnh Hội (quận 4 cũ) để “nói chuyện”.

Tại đây, Tài chĩa súng vào đầu, dùng tay chân đánh đập dã man ông Khoa. Sau đó, Tài gọi thêm Danh đến để cùng tiếp tục uy hiếp, hành hung nạn nhân. Quá hoảng sợ, ông Khoa đã phải viết giấy nhận nợ với tổng số tiền lên đến 4,9 tỷ đồng.

Ngoài ông Thanh, ông Tuấn, ông Khoa, ông Tô Công Dũng cũng là nạn nhân của Tài khi phải trả lãi hơn 7 tỷ đồng cho khoản vay 7,3 tỷ đồng.

Đối với ông Tạ Văn Thiện và một số người khác, do không biết và không tham gia việc cho vay, thu tiền lãi với Tài nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự đối với những người này.