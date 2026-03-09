Sau 4 ngày xét xử và nghị án, hôm nay (9/3), TAND TPHCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong đường dây “rửa tiền”, “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh tài chính và tiền tệ của quốc gia. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung.

Từ phân tích trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Vũ Minh (31 tuổi, ngụ Đắk Lắk) 12 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thanh Thúy (37 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, TPHCM) 14 năm tù; Nguyễn Thị Kim Ngân (49 tuổi, ngụ Đắk Lắk) 8 năm tù; Lê Thị Thắm (50 tuổi, ngụ Vĩnh Long) 13 năm tù; Okoye Christian Ikechukwu (41 tuổi, quốc tịch Nigeria, chồng Thắm) 13 năm 6 tháng tù; Phạm Văn Nhân (45 tuổi, ngụ phường Phú Thọ, TPHCM) 9 năm tù.

Phạt tiền 3 tỷ đồng đối với bị cáo Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long); phạt tiền 1 tỷ đồng đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy (ngụ phường Phú Thọ Hòa).

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Liên quan đến vụ án, các bị cáo khác cũng phải lĩnh án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù; 2 bị cáo bị phạt tiền.

Đường đi của những đồng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp

Cáo buộc xác định, theo chỉ đạo của chị gái là Mai Trà My (hiện đã bỏ trốn), Mai Vũ Minh đã thành lập 9 công ty “ma” trên địa bàn TPHCM, dùng tài khoản ngoại tệ của các công ty để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về. Sau đó, Minh ra ngân hàng chuyển đổi ngoại tệ thành VNĐ rồi rút tiền mặt đưa cho các đối tượng tại Việt Nam hoặc chuyển vào các tài khoản do My chỉ định.

Minh đã thực hiện 3 lần giao dịch với số tiền nhận từ nước ngoài là hơn 789.000 USD. Ngoài ra, Minh còn thực hiện việc chuyển tiền trái phép qua Campuchia cho My.

Tham gia vào đường dây nhận tiền có nguồn gốc bất hợp pháp này còn có vợ chồng Lê Thị Thắm và Okoye Christian Ikechukwu. Theo cáo buộc, vợ chồng Thắm thành lập 53 công ty “ma” để thực hiện rút và chuyển gần 1,5 triệu USD cho Minh, My và một số đối tượng người Nigeria không rõ lai lịch.

Đối với nhóm của Nguyễn Thị Thanh Thúy, cuối năm 2022, Thúy được đối tượng tên Selena (chưa rõ lai lịch) thuê thành lập các công ty "ma" để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về. Thúy và đồng phạm đã thành lập 116 công ty “ma” để nhận và chuyển là hơn 3 triệu USD và hơn 2,9 triệu EUR (tổng số tiền quy đổi là hơn 149 tỷ đồng).

Quá trình điều tra xác định, sau khi rút tiền mặt, nhóm Minh, Thắm, Thúy và nhiều đối tượng khác đã mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành (phường Phú Thọ, quận 11 cũ) và 2 chi nhánh tiệm vàng Đức Long của Đỗ Viết Đại để chuyển sang Campuchia. Đối tượng cầm đầu của khâu vận chuyển này là Phạm Văn Nhân.

Theo cáo buộc, nhận thấy người dân hai nước Việt Nam và Campuchia không thể chuyển tiền qua lại, Nhân đã bàn bạc với Nguyễn Thị Thu Thủy thành lập cơ sở Yến Sào Kingfood để làm nơi chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Các tài liệu thể hiện từ năm 2016 đến tháng 4/2024, nhóm này đã chuyển qua Campuchia hơn 4,8 triệu USD; nhận về 4,9 triệu USD và 303 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Thủy và Nhân hưởng lợi gần 25 tỷ đồng.

Đối với các chi nhánh tiệm vàng Đức Long, cơ quan điều tra xác định đây là một trong những điểm trung gian quan trọng trong hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia.

Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng Đức Long) cũng cấu kết với Ngân để thực hiện dịch vụ chuyển tiền trái phép hơn 10 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam; đồng thời chuyển đi hơn 8 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng.

Cáo buộc xác định, nhóm đối tượng đã rửa và vận chuyển hơn 4.000 tỷ đồng qua Campuchia.

