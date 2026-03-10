Ngày 10/3, TAND TPHCM mở phiên xét xử 30 bị cáo liên quan sai phạm xảy ra tại các trung tâm trực thuộc Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III.

Bị cáo Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải), Nguyễn Văn Dương (cựu Phó giám đốc Trung tâm) cùng 28 người khác bị xét xử về các tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Giả mạo trong công tác; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 20/3, do thẩm phán Vũ Hoài Nam làm chủ tọa. Đại diện VKSND TPHCM tham gia giữ quyền công tố tại phiên tòa gồm bà Trần Thị Liên, ông Mai Hoàn Đông và bà Lê Trương Hà Linh.

Bị cáo Hồ Văn Búp (áo trắng, bên trái). Ảnh: TP

Theo cáo trạng, ngày 5/4/2023, Mai Thị Bích Hồng (nhân viên Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải) có đơn tự thú về hành vi gian dối, kê khống học phí đào tạo lái xe, chiếm đoạt 16 triệu đồng của 2 học viên.

Cùng ngày, ông Lê Sơn Lâm cũng nộp đơn tự thú, thừa nhận đã mạo danh Lê Sơn Tùng (con trai mình) để ký khống hợp đồng giảng dạy, bảng kê nhận tiền thỉnh giảng, phiếu xăng… nhằm chiếm đoạt 20,4 triệu đồng của trung tâm.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phạm tội nên Công an TPHCM đã mở rộng điều tra, làm rõ sai phạm tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III và 5 trung tâm trực thuộc, gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải; Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Thuận An; Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; Trung tâm Đào tạo lái xe.

Trong đó, Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải được Sở GTVT TPHCM cấp phép đào tạo, cấp chứng chỉ sơ cấp nghề lái ô tô các hạng B1, B2, C, nhưng không có chức năng sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Giai đoạn từ tháng 10/2021 - 9/2022, sau khi Hồ Văn Búp được bổ nhiệm làm giám đốc, trung tâm mở 50 khóa đào tạo với hơn 3.800 học viên. Tuy nhiên, nhiều học viên không tham gia đủ thời lượng học theo quy định, không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp, khiến số hồ sơ đăng ký thi giảm, trung tâm đối mặt nguy cơ thiếu hụt kinh phí hoạt động.

Học viên không thi vẫn được cấp chứng chỉ

Nhằm duy trì hoạt động, tháng 11/2021, Nguyễn Văn Dương đề xuất trung tâm không yêu cầu học viên học lý thuyết, thi hết môn theo quy định mà chỉ hợp thức hóa số buổi học và kết quả thi. Đề xuất này được Hồ Văn Búp cùng các đảng viên tại trung tâm thống nhất.

Sau đó, lãnh đạo trung tâm chỉ đạo nhân viên, giáo viên không tổ chức học tập trung, ký khống sổ sách, bài thi để hoàn thiện hồ sơ. Khi thi tốt nghiệp, giáo viên được giao đưa bảng tổng hợp điểm cho học viên ký khống; trường hợp không dự thi vẫn được bổ sung chữ ký để đủ điều kiện cấp chứng chỉ.

Cơ quan điều tra xác định, bị cáo Búp đã chỉ đạo cấp chứng chỉ trái quy định cho hơn 3.800 học viên, gây thiệt hại hơn 14,69 tỷ đồng. Để hợp thức hồ sơ đào tạo thực hành, ông này còn chỉ đạo mua 421 hóa đơn giá trị gia tăng khống của 2 doanh nghiệp xăng dầu, thu lợi bất chính hơn 12,9 tỷ đồng.

Khi bị kiểm tra thuế, ông Búp đưa hối lộ 1 tỷ đồng cho hai cán bộ trong đoàn kiểm tra nhằm bỏ qua sai phạm.

Đối với Nguyễn Văn Dương, cơ quan chức năng xác định bị cáo giữ vai trò đồng phạm giúp sức, tham gia chỉ đạo giả mạo hồ sơ, mua hóa đơn khống và cùng kế toán trưởng chuẩn bị 446 triệu đồng để đưa hối lộ.

Theo cơ quan điều tra, 5 trung tâm trên đã cấp trái phép chứng chỉ cho 16.000 học viên. Quá trình điều tra, các bị cáo đã nộp lại hơn 11 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.