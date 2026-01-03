Một người dân ở TPHCM cho biết, Ban quản trị nhà chung cư là tổ chức đại diện cho cư dân, thực hiện thu hộ, chi hộ theo ủy quyền của hội nghị nhà chung cư, không có chức năng kinh doanh, không trực tiếp cung cấp dịch vụ và không phát sinh lợi nhuận.

Các khoản thu như kinh phí quản lý vận hành, tiền nước sinh hoạt, phí trông giữ xe… chỉ nhằm đại diện cư dân thanh toán cho các đơn vị cung cấp dịch vụ và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo hợp đồng đã ký kết.

Trường hợp Ban quản trị không trực tiếp thực hiện vận hành mà chỉ ký hợp đồng và thanh toán cho đơn vị quản lý vận hành đủ điều kiện, đồng thời cư dân đã chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) ở khâu mua dịch vụ, thì các khoản thu này không mang bản chất là hoạt động cung ứng dịch vụ mà chỉ là thu hộ, chi hộ theo ủy quyền, không phát sinh doanh thu, không hưởng lợi.

Do đó, người dân đề nghị Bộ Tài chính làm rõ các khoản tiền Ban quản trị thu từ cư dân nêu trên chỉ phải lập chứng từ thu (không lập hóa đơn) theo điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định 181/2025 của Chính phủ hay vẫn phải lập hóa đơn, kê khai và nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động thu hộ, chi hộ này?

Người dân băn khoăn Ban quản trị chung cư có phải xuất hóa đơn, kê khai và nộp thuế không? Ảnh: Hoàng Hà

Trả lời vấn đề trên, Cục Thuế (Bộ Tài chính) dẫn các quy định liên quan đến hội nghị nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư, quản lý vận hành nhà chung cư và giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư (Điều 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151) tại Luật Nhà ở số 27/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cùng với các quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ tại Nghị định 70/2025 của Chính phủ, Luật Thuế GTGT, Thông tư số 78/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN.

Theo đó, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định.

Trường hợp nhà chung cư có thang máy thì việc quản lý vận hành nhà chung cư phải do đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện theo quy định Luật Nhà ở 2023.

Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm lựa chọn và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư với đơn vị đủ điều kiện thực hiện để cung cấp dịch vụ trọn gói (Ban quản trị chỉ đại diện chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư ký kết hợp đồng).

Còn đơn vị đủ điều kiện thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư trực tiếp cung cấp dịch vụ, thu tiền dịch vụ từ chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư; ký hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ và nhận hóa đơn từ các nhà cung cấp đối với các dịch vụ vận hành nhà chung cư như dịch vụ bảo vệ, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng, trông giữ xe, tiền nước sinh hoạt...

Do vậy, khi thu tiền dịch vụ quản lý vận hành, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải lập hóa đơn cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư. Đồng thời, đơn vị quản lý vận hành phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với dịch vụ cung cấp.

Cục Thuế lưu ý, các đơn vị chịu trách nhiệm về việc ký kết hợp đồng quản lý vận hành chung cư theo đúng quy định.