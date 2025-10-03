Một công dân phản ánh, năm 2012, gia đình mua một thửa đất nông nghiệp do người đồng bào khai hoang. Việc mua bán chỉ lập giấy viết tay và đất cũng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Sau khi mua bán, gia đình đã sử dụng ổn định cho đến nay.

Năm 2018, gia đình có thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ theo diện cấp tập trung. Cơ quan thuế đã thông báo số thuế phải nộp đối với thửa đất này và thông báo cho UBND xã (địa chỉ trước khi sáp nhập tỉnh) để thông báo cho gia đình.

Sau đó, xã cũng đã ra thông báo về số tiền phải nộp. Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn, từ năm 2018 gia đình vẫn chưa nộp thuế nên vẫn chưa được cấp sổ.

Nay gia đình liên hệ UBND xã mới sau sáp nhập để tiếp tục làm thủ tục cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, xã trả lời rằng thời gian đã lâu và không rõ hồ sơ hiện ở đâu.

Công dân thắc mắc, trong trường hợp này, phải làm gì để được cấp sổ đỏ?

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, do nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân chưa đầy đủ nên không có căn cứ để trả lời cụ thể.

Tuy nhiên, Bộ nêu một số quy định về nguyên tắc trong việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp này.

Năm 2018, công dân thực hiện thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ, thời điểm này áp dụng quy định theo Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Trình tự, thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014.

Theo đó, sau khi người có nhu cầu cấp sổ đỏ nộp hồ sơ, UBND cấp xã đã gửi hồ sơ tới Văn phòng đăng ký đất đai để tiếp tục thực hiện thủ tục.

Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc quy định tại khoản 3 Điều 70 Nghị định số 43/2014. Trong đó, điểm g quy định: Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính.

Như vậy, nếu công dân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì hồ sơ nhiều khả năng vẫn đang được lưu giữ tại Văn phòng đăng ký đất đai. Do đó, công dân cần liên hệ trực tiếp với cơ quan này để kiểm tra, rà soát.

Trường hợp cơ quan quản lý đất đai không còn lưu hồ sơ nhưng công dân vẫn giữ bản sao các giấy tờ theo quy định tại Điều 137 Luật Đất đai 2024, có xác nhận của UBND cấp xã về việc sử dụng đất ổn định, không tranh chấp, thì vẫn có thể làm thủ tục cấp sổ đỏ, đồng thời thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.