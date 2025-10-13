Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố mới đây, tháng 9 vừa qua, thị trường trong nước tiêu thụ tổng cộng 2.531 chiếc xe bán tải các loại, tăng 19,4% so với tháng 8 (với 2.120 chiếc). Số lượng xe bán tải chiếm khoảng 7,5% tổng lượng xe bán ra của toàn thị trường trong cả tháng.

Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 18.282 chiếc xe bán tải được bàn giao tới tay khách Việt, tăng xấp xỉ 20% so với cùng kỳ năm trước.

Ở phân khúc này, Ford Ranger vẫn thể hiện ưu thế tuyệt đối khi có lượng bán ra tới 1.683 chiếc trong tháng 9, chiếm xấp xỉ 2/3 doanh số của cả phân khúc bán tải. Thậm chí, "nhà vua" còn vượt tầm để trở thành mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy thứ hai trong tháng của toàn thị trường.

Tổng cộng trong 9 tháng đầu năm, Ford Việt Nam đã bán ra 12.577 chiếc Ranger, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Ford Ranger vẫn vượt tầm phân khúc, trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường. Ảnh: FVN

Nếu Ranger tỏ ra "out trình" ở phân khúc xe bán tải thì cuộc tranh chấp vị trí á quân lại thu hút nhiều sự chú ý hơn.

Tháng 9 vừa qua, vị trí này một lần nữa đổi ngôi khi Mitsubishi Triton có lượng bán ra tới 484 chiếc (gấp đôi tháng 8 với 242 chiếc) và vượt qua đối thủ đồng hương Toyota Hilux (330 chiếc) để xếp thứ hai.

Doanh số cộng dồn của Mitsubishi Triton trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 2.814 chiếc, bỏ khá xa Toyota Hilux (với 2.504 chiếc).

Mitsubishi Triton đã vượt mặt Toyota Hilux để xếp ở vị trí thứ hai phân khúc. Ảnh: MMV

Cái tên còn lại là Isuzu D-Max cũng cho thấy sự khởi sắc về doanh số khi đạt 53 chiếc, tăng 43% so với tháng trước (với 37 chiếc). Tuy nhiên, con số này chỉ như "muối bỏ bể" so với các đối thủ, đặc biệt là Ford Ranger. Tổng cộng, chỉ có 387 chiếc D-Max được bán ra thị trường Việt Nam từ đầu năm đến nay.

Ngoài 4 mẫu xe kể trên, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam còn một số cái tên khác ít phổ biến hơn như Nissan Navara, Mazda BT-50, Jeep Gladiator hay RAM 1500. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu không công bố doanh số cụ thể.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) mới công bố sáng nay (11/10), tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 9/2025 đạt 30.688 xe, bao gồm 20.559 xe du lịch; 9.535 xe thương mại và 594 xe chuyên dụng. So với tháng 8, lượng bán ra của các thành viên VAMA trong tháng vừa qua tăng tới 18%. Trong đó, doanh số xe du lịch tăng 19%; xe thương mại tăng 14%, xe chuyên dụng tăng 97% so với tháng trước. Tuy nhiên, nếu so với tháng 9/2024, lượng xe bán ra của thị trường vẫn giảm 16%.

Bạn có đánh giá gì về các mẫu xe bán tải trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!