MS 2026.002

Tai họa bất ngờ

Sau giờ thăm nuôi chị gái đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU), Bệnh viện Nhân dân Gia Định (phường Gia Định, TPHCM), anh Nguyễn Văn Khánh (SN 1992, quê xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi) lại ra ngoài tìm việc làm thuê để có tiền mua bữa cơm qua ngày.

Gần hai tháng nay, anh Khánh bỏ dở công việc tại tỉnh Gia Lai, vào TPHCM chăm sóc chị gái ruột là Nguyễn Thị Dung (SN 1991) bị bệnh nặng đang trong tình trạng nguy kịch.

Sinh ra trong gia đình đông anh chị em, hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Ngãi, cuộc đời chị Dung sớm đối mặt với nhiều bất hạnh.

Chị Dung vẫn đang phải thở máy. Ảnh: Hà Nguyễn

Khoảng 10 năm trước, chị rời quê vào TPHCM mưu sinh bằng nghề phục vụ quán ăn. Tại đây, chị quen và yêu một người đàn ông. Thế nhưng khi chị mang thai, người này thoái thác trách nhiệm rồi bỏ đi. Một mình vượt cạn trong cảnh bị bỏ rơi, chị gửi con về quê cho bố mẹ già chăm sóc, còn bản thân tiếp tục bám trụ thành phố làm việc, chắt chiu từng đồng gửi về nuôi con và phụ giúp gia đình.

Gần 2 tháng trước, chị Dung bất ngờ nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết, hôn mê sâu. Tính đến nay, chị đã trải qua 6 ca phẫu thuật do vỡ gan, xuất huyết nghiêm trọng vì biến chứng sốt xuất huyết. Sau đó, chị tiếp tục đối mặt với hàng loạt biến chứng nặng nề như suy gan cấp, suy thận, nhiễm trùng huyết, bội nhiễm, viêm phổi.

Để duy trì sự sống, chị phải truyền hơn 20 lít máu và các chế phẩm máu, thở máy, lọc máu liên tục. Do tổn thương quá nặng, các bác sĩ dự đoán chị Dung sẽ phải điều trị trong thời gian dài, kéo theo chi phí viện phí ngày càng tăng, vượt quá khả năng chi trả của gia đình.

Anh Khánh nghẹn ngào chia sẻ: “Ở TPHCM, chị tôi làm việc rất vất vả nhưng thu nhập chỉ đủ trả tiền trọ, gửi về quê nuôi con và phụ giúp bố mẹ già. Chị không tích góp được gì cho bản thân. Đúng lúc chị ngã bệnh thì thẻ bảo hiểm y tế lại hết hạn nên không được hỗ trợ viện phí. Riêng giai đoạn điều trị đầu tiên, chi phí đã lên đến 650 triệu đồng”.

Cầu cứu cộng đồng

Tại quê nhà, gia đình chị Dung thuộc diện hộ cận nghèo. Bố mẹ chị đều đã cao tuổi, không còn khả năng lao động. Riêng bố chị năm nay đã 86 tuổi, bị tai biến, sức khỏe yếu. Hai ông bà hiện sống cùng cháu ngoại 9 tuổi (con của chị Dung) và trông chờ vào sự hỗ trợ ít ỏi từ 5 người con cũng đều có cuộc sống khó khăn.

Khi chị Dung lâm bệnh nặng, gánh nặng gia đình càng trở nên chồng chất. Những ngày đầu, người thân phải chạy vạy khắp nơi để tạm ứng viện phí. Vì ai cũng túng quẫn, các anh chị em đành bán, cầm cố tài sản và vay mượn để cứu chị.

Anh Khánh cho biết, gia đình đã không còn khả năng thanh toán tiền viện phí cho chị Dung. Ảnh: Hà Nguyễn

Riêng anh Khánh đã bán chiếc xe máy - phương tiện đi lại duy nhất - để có tiền lo viện phí. Việc nghỉ làm quá lâu khiến công ty gửi thông báo cho anh thôi việc. Tại bệnh viện, anh Khánh chủ yếu xin cơm từ thiện hoặc ra ngoài xin làm những công việc lặt vặt như giữ xe, dọn bàn, rửa chén… để đổi lấy vài chục nghìn đồng mua thức ăn cầm cự qua ngày.

“Sau khi vay mượn, cầm cố, bán tài sản và nhận được sự giúp đỡ của bà con, láng giềng, một số mạnh thường quân cũng như y bác sĩ trong bệnh viện, gia đình đã thanh toán được khoảng 400 triệu đồng trong tổng số 650 triệu đồng viện phí giai đoạn đầu. Hiện chúng tôi vẫn còn thiếu hơn 200 triệu đồng”, anh Khánh cho biết.

Theo anh Khánh, đến ngày 10/12, chị Dung mới được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. Gia đình thuộc diện cận nghèo nên bảo hiểm sẽ chi trả khoảng 95% viện phí cho các giai đoạn điều trị tiếp theo. Tuy nhiên, do bệnh tình diễn biến phức tạp, chị vẫn phải điều trị dài ngày tại bệnh viện, với chi phí hơn 1 triệu đồng mỗi ngày. Viện phí vì thế tiếp tục phát sinh và tăng lên từng ngày.

Đơn xin xác nhận gia đình thuộc diện hộ cận nghèo của gia đình chị Dung. Ảnh: Hà Nguyễn

“Gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đến lúc này thật sự không còn khả năng chi trả viện phí cho chị nữa. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng để có thêm kinh phí điều trị, giúp chị tôi vượt qua giai đoạn nguy kịch này”, anh Khánh khẩn cầu.

Bạn đọc giúp đỡ chị Nguyễn Thị Dung có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.002 (Nguyễn Thị Dung) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Nguyễn Văn Khánh (em ruột chị Nguyễn Thị Dung): xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi. Số điện thoại: 0965276249.