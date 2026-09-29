Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Tổ kỹ thuật của Ban Tuyên giáo Trung ương đã báo cáo tổng hợp tình hình xây dựng các hệ thống giám sát tại Trung tâm điều hành, bao gồm 3 hệ thống: Hệ thống giám sát các nhiệm vụ trọng tâm; Hệ thống bản đồ số; Hệ thống giám sát phát triển ứng dụng Tuyên giáo.

Các hệ thống giám sát tại Trung tâm điều hành gồm: Hệ thống giám sát các nhiệm vụ trọng tâm; Hệ thống bản đồ số; Hệ thống giám sát phát triển ứng dụng Tuyên giáo. Ảnh: TL

Các hệ thống này được tổ chức theo hướng dùng chung dữ liệu, cung cấp thông tin kịp thời cho lãnh đạo và hỗ trợ điều hành từ Trung ương đến địa phương; hình thành không gian giám sát tập trung, phản ánh đồng thời tiến độ công việc nội bộ, diễn biến thông tin trên không gian mạng và kết quả phát triển, khai thác ứng dụng Tuyên giáo. Dữ liệu được chuẩn hóa theo thời gian, đơn vị và địa bàn, làm căn cứ theo dõi, cảnh báo, giao nhiệm vụ và đánh giá kết quả thực hiện.

Hệ thống giám sát các nhiệm vụ trọng tâm xác định các nhóm chỉ số phục vụ cho giám sát nhiệm vụ: tổng số nhiệm vụ, hoàn thành, chưa hoàn thành, chậm tiến độ; cơ cấu nhiệm vụ theo đơn vị và theo kỳ báo cáo.

Hệ thống bản đồ số hình thành bố cục bảng điều hành tổng quan với cụm thẻ chỉ số đa nguồn, biểu đồ diễn biến và phân bổ lĩnh vực; cấu hình điểm nóng; bản đồ nhiệt toàn quốc, bộ lọc phân lớp dữ liệu và khả năng đi sâu đến cấp xã, phường. Dữ liệu cho phép phân loại theo nguồn, chủ đề, sắc thái, thời gian, địa bàn; đồng thời hỗ trợ truy xuất bài viết gốc và theo dõi diễn biến thông tin.

Hệ thống giám sát phát triển ứng dụng Tuyên giáo thể hiện rõ các nội dung giao diện quản trị ứng dụng, các nhóm chỉ số người dùng, lượt tải, lượt xem, nội dung, học tập số, điều tra dư luận và phản ánh kiến nghị; triển khai các thẻ số liệu, biểu đồ và thống kê cơ bản, có khả năng lọc và so sánh theo chu kỳ thời gian..

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh việc xây dựng hệ sinh thái số phải tạo ra những kết quả thực chất, rõ ràng, ưu tiên số hóa hồ sơ, bảo đảm an ninh mạng, tối ưu hóa quy trình làm việc. Vì vậy, ông đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống Hệ sinh thái số phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao; chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, lấy hành động và hiệu quả làm thước đo; chuyển từ cách làm nặng về báo cáo, kế hoạch hình thức sang mô hình quản trị theo mục tiêu và sản phẩm đầu ra, góp phần hiện đại hóa phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới.