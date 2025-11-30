Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra đối với các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng, Ban Vận động cứu trợ Trung ương (Ban Vận động) - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phân bổ 150 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh.

Theo đó, Ban Vận động phân bổ hỗ trợ Đắk Lắk 50 tỷ đồng, Khánh Hòa 40 tỷ, Gia Lai 30 tỷ, Lâm Đồng 30 tỷ.

Ngày 29/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao hỗ trợ 50 tỷ đồng cho tỉnh Đắk Lắk từ nguồn vận động của Ban Vận động cứu trợ Trung ương. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Như vậy, đến thời điểm này, Ban Vận động đã phân bổ 275 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh nói trên. Trong đó, Khánh Hòa được phân bổ hỗ trợ 60 tỷ, Đắk Lắk 90 tỷ, Gia Lai 75 tỷ, Lâm Đồng 50 tỷ.

Theo Ban Vận động, số tiền này là tình cảm, là tấm lòng của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động, tổ chức thành viên Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở, doanh nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, đồng bào ta ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam cùng phát huy truyền thống nhân ái, chung tay ủng hộ thông qua số tài khoản tiếp nhận của Ban Vận động.

Tất cả đều mong muốn số tiền ủng hộ sẽ được phân bổ kịp thời, công khai, minh bạch tới tận tay nhân dân bị thiệt hại. Nguồn lực này sẽ góp phần giúp đồng bào vùng lũ vượt qua thời điểm khó khăn, khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, tái thiết sản xuất và có thêm niềm tin, động lực để đứng dậy sau bão lũ.