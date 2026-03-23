Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Gia Thịnh (27 tuổi) và Nguyễn Phước Đức (24 tuổi, cùng ngụ Cần Thơ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua hình thức thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố.

Hai đối tượng Thịnh và Đức. Ảnh: CACC

Vụ việc được phát hiện từ tin báo của bị hại liên quan đến một chiếc ô tô cho thuê bị chiếm đoạt tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng). Ngay sau khi tiếp nhận, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét.

Theo kết quả điều tra, đối tượng cầm đầu là Lý Gia Thịnh. Từ cuối năm 2025, Thịnh nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách lợi dụng dịch vụ cho thuê xe tự lái.

Để thực hiện, Thịnh lên mạng xã hội, đặc biệt thông qua nền tảng Telegram, liên hệ các tài khoản ẩn danh đặt làm giả hàng loạt giấy tờ như căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe… Các giấy tờ được thiết kế dưới dạng file điện tử, có mã QR, hình ảnh và thông tin cá nhân được chỉnh sửa tinh vi, khiến nhiều chủ xe và tiệm cầm đồ mất cảnh giác.

Sau khi có “bộ hồ sơ” giả, Thịnh tiếp cận các cơ sở cho thuê xe, thuê xe ngắn hạn dưới hình thức tự lái, rồi nhanh chóng mang đi cầm cố để chiếm đoạt tiền.

Từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026, Thịnh đã thực hiện liên tiếp 6 vụ lừa đảo với cùng thủ đoạn. Các phương tiện bị chiếm đoạt là nhiều dòng ô tô có giá trị cao, số tiền chiếm đoạt trong mỗi vụ từ 160 triệu đến hơn 350 triệu đồng, tổng cộng lên đến hàng tỷ đồng.

Để mở rộng hoạt động, Thịnh còn lôi kéo Nguyễn Phước Đức tham gia. Đức được giao nhiệm vụ trực tiếp đi thuê xe bằng giấy tờ giả rồi mang đi cầm cố. Dù biết rõ hành vi vi phạm pháp luật, đối tượng vẫn tiếp tay vì mục đích vụ lợi.

Cơ quan đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phước Đức. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự đã rà soát nhiều điểm cầm đồ, lần theo dấu vết các phương tiện bị chiếm đoạt. Qua đó, cơ quan công an xác định đầy đủ bị hại, các điểm cầm cố và thu hồi toàn bộ 7 ô tô là tang vật của vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Gia Thịnh và Nguyễn Phước Đức theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng làm giả giấy tờ trên không gian mạng và những cá nhân, tổ chức có liên quan.