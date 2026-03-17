Ngày 17/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM cho biết đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm tại Hộ kinh doanh BN Center (số 372 đường Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung).

Trước đó, ngày 6/11/2025, Công an TPHCM do Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì, phối hợp Sở Y tế kiểm tra cơ sở BN Center do bà Trần Thị Xuân (SN 1994) đứng tên hộ kinh doanh.

Trần Thị Xuân, người đứng tên pháp lý của Hộ kinh doanh BN Center. Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định, BN Center thực chất do Lê Thị Thanh Giang (SN 2001) điều hành, nhờ bà Xuân đứng tên pháp lý. Cơ sở này quảng cáo trên mạng xã hội Facebook là nơi “khám chữa bệnh chuyên sâu về tóc và da đầu”, có bác sĩ chuyên môn nhằm thu hút khách hàng. Tuy nhiên, BN Center không được Sở Y tế TPHCM cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh, cũng không được xác nhận nội dung quảng cáo y tế.

Đáng chú ý, các đối tượng không có chuyên môn y tế nhưng tự xưng “bác sĩ”, “kỹ thuật viên”, trực tiếp tư vấn, điều trị và thu tiền của khách hàng.

Người chủ thật sự của BN Center là Lê Thị Thanh Giang

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định khoảng 50 khách hàng đã đến điều trị tại cơ sở này, với tổng số tiền thanh toán hơn 2,06 tỷ đồng. Nhiều người phản ánh việc điều trị không đạt hiệu quả như cam kết nên đã làm đơn tố cáo gửi Công an TPHCM.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định Trần Thị Xuân và Lê Thị Thanh Giang có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Xuân. Đối với Lê Thị Thanh Giang, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời xác minh, thu hồi số tiền bị chiếm đoạt.