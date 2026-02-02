Trước đó, bệnh nhân H.T (79 tuổi, Tây Ninh) xuất hiện cảm giác đau tức vùng hạ vị, kèm theo bụng chướng tăng dần, tiểu tiện khó khăn. Bệnh nhân đã 2 ngày không đi tiểu kèm theo sốt cao.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân nhanh chóng được chỉ định chụp CT ổ bụng và chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang thì phát hiện bị vỡ bàng quang trong phúc mạc. Đây là tình trạng nước tiểu từ bàng quang vào ổ bụng, có thể gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng và suy đa cơ quan nếu không được xử trí kịp thời.

Trước nguy cơ đó, các bác sĩ đã thống nhất chỉ định phẫu thuật nội soi khẩn cấp để khâu phục hồi bàng quang cho bà T. Kỹ thuật nội soi mang lại nhiều lợi ích vượt trội so với mổ mở truyền thống nhờ tính xâm lấn tối thiểu, vết sẹo nhỏ, giảm đau sau mổ, thời gian hồi phục nhanh và ít nguy cơ nhiễm trùng.

Bác sĩ cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Nguyễn Đình Đức - Chuyên khoa Ngoại Tiết Niệu cho biết, vỡ bàng quang trong phúc mạc tự phát là cấp cứu ngoại khoa rất hiếm gặp, đặc biệt ở người cao tuổi lại càng khó chẩn đoán do triệu chứng không điển hình. Các trường hợp vỡ bàng quang trong phúc mạc tự phát đa phần được chẩn đoán trễ do triệu chứng không điển hình khiến các bác sĩ dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác.

Ca bệnh này được chẩn đoán sớm, nếu không được phát hiện kịp thời, người bệnh sẽ bị viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết dẫn đến sốc nhiễm trùng, nguy cơ tử vong cao. Xử trí trường hợp này bằng phẫu thuật nội soi giúp can thiệp ít xâm hại nhất, cho phép bác sĩ quan sát rõ tổn thương, xử trí chính xác nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho bệnh nhân nhất là người lớn tuổi.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận bàng quang của bà T. bị vỡ tại vùng đỉnh với đường rách dài khoảng 10cm. Các bác sĩ đã cẩn thận cắt lọc bờ vết rách giúp tầm soát các nguyên nhân bàng quang có thể tự vỡ, sau đó khâu lại vết thương một cách cẩn thận.

Ngày đầu hậu phẫu, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy, sinh hoạt nhẹ nhàng và các chỉ số sinh tồn ổn định. Hiện tại, sức khỏe bà T. đã hồi phục, hết đau hạ vị, hết chướng bụng, được rút các ông thông dẫn lưu.

Theo bác sĩ Đức, vỡ bàng quang trong phúc mạc thường xảy ra do hậu quả của một va chạm với lực mạnh tác động trực tiếp hoặc gián tiếp vào vùng hạ vị khi bàng quang đang căng đầy, có thể xảy ra sau chấn thương vùng bụng - chậu do tai nạn giao thông. Bàng quang có thể vỡ tự nhiên ở những người có các bệnh lý đường tiết niệu dưới, ngộ độc rượu cấp làm giảm tri giác, không cảm thấy buồn tiểu hoặc viêm bàng quang mạn tính làm yếu thành bàng quang.

