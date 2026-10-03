Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 - Cập nhật liên tục Bảng tổng sắp huy chương tại Á vận hội lần thứ 20, đầy đủ và chính xác.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 mới nhất

Sau những ngày tranh tài sôi động, bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 đang dần định hình với sự thống trị của các đoàn thể thao hàng đầu châu lục. Trung Quốc tiếp tục khẳng định sức mạnh khi dẫn đầu tuyệt đối với 162 HCV, 81 HCB và 73 HCĐ, đạt tổng cộng 316 huy chương. Xếp ngay sau là Nhật Bản với 72 HCV và Hàn Quốc với 33 HCV.

Đoàn thể thao Việt Nam hiện đứng ở vị trí 21, sở hữu 2 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ. Thành tích này có thêm dấu ấn từ những màn trình diễn nổi bật của các vận động viên ở nhiều môn thi đấu, đặc biệt là các tấm huy chương mang tính lịch sử.

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan tiếp tục là đoàn có thành tích nổi bật nhất khi đứng thứ 7 toàn đoàn với 15 HCV, 11 HCB, 17 HCĐ. Malaysia xếp thứ 10 với 9 HCV, còn Indonesia đứng thứ 14 với 5 HCV. Cuộc đua huy chương vẫn đang diễn ra hấp dẫn khi các đoàn tiếp tục hướng tới những ngày thi đấu cuối cùng.