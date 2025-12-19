Tại SEA Games 33, làng cờ vua Việt Nam đón nhận niềm vui trọn vẹn khi vợ chồng Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn - Phạm Lê Thảo Nguyên đồng loạt mang về Huy chương Vàng cho đoàn thể thao nước nhà. Không chỉ là chiến thắng về chuyên môn, đây còn là câu chuyện đẹp về sự đồng hành bền bỉ suốt hơn một thập kỷ.

Trường Sơn (giữa) cùng hai người đồng đội Tuấn Minh và Gia Huy - Ảnh: DP

Ở nội dung cờ nhanh đôi nam, Trường Sơn cùng Nguyễn Tuấn Minh (Bành Gia Huy dự bị) xuất sắc vượt qua Malaysia trong trận chung kết để giành HCV.

Trong khi đó, Thảo Nguyên sát cánh cùng Võ Thị Kim Phụng (Bạch Ngọc Thùy Dương dự bị) đánh bại Indonesia 1,5–0,5 ở chung kết cờ nhanh đôi nữ. Thảo Nguyên thắng nhanh ván cầm quân trắng, còn Kim Phụng cầm hòa ván còn lại sau cuộc đấu trí kéo dài hơn 160 nước cờ.

Đây là lần thứ tư hai vợ chồng cùng tham dự SEA Games. Trước đó, họ từng đi vào lịch sử khi trở thành cặp vợ chồng đầu tiên của thể thao Việt Nam cùng giành HCV tại SEA Games 31 trên sân nhà. Hành trình ấy từng có những khoảng lặng, nhưng bằng bản lĩnh và sự thấu hiểu, Trường Sơn - Thảo Nguyên luôn trở lại mạnh mẽ.

Vợ chồng Trường Sơn - Thảo Nguyên lần thứ hai cùng giành HCV SEA Games

Kết hôn từ năm 2015, cùng theo đuổi đỉnh cao chuyên môn, họ trở thành hình mẫu đẹp của thể thao Việt Nam: đồng hành trong cuộc sống, sát cánh trên bàn cờ và cùng nhau mang vinh quang về cho Tổ quốc.