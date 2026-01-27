Đội trưởng tuyển Anh sẽ được tự do rời đi với giá chỉ 56,7 triệu bảng vào hè tới, nếu Harry Kane thông báo với Bayern rằng anh muốn chuyển nhượng trước thời điểm cuối tháng 1/2026.

Nhưng hiện tại, mọi dấu hiệu đều cho thấy anh sẽ tiếp tục ở lại sân Allianz Arena trong thời gian dài, nơi Kane ghi được nhiều bàn thắng và giành được những danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

Harry Kane đang hạnh phúc ở Bayern Munich - Ảnh: Shutterstock

Cựu cầu thủ Tottenham hiện còn hợp đồng với Bayern Munich đến hè năm 2027, nhưng GĐĐH Max Eberl cho biết, kế hoạch gia hạn hợp đồng đang được tiến hành.

Khi được hỏi về khả năng đàm phán thỏa thuận mới, Eberl tiết lộ với Sky Germany: "Chúng tôi đang thương lượng với Harry."

Nhiều người kỳ vọng Kane sẽ trở lại Anh để phá kỷ lục ghi 260 bàn thắng tại Premier League của Alan Shearer.

Thậm chí, HLV Spurs - Thomas Frank còn tuyên bố, Harry Kane sẽ được chào đón nồng nhiệt nếu anh quay trở lại Bắc London.

Tuy nhiên, bản thân Harry Kane không còn mặn mà viễn cảnh trở về xứ sương mù, ít nhất là trong ngắn hạn.

Hồi năm ngoái, chân sút 32 tuổi chia sẻ: "Tôi thực sự rất hạnh phúc ở Munich. Gia đình tôi đã ổn định cuộc sống và các con cũng thích học tại nơi này.

Đây sẽ là cuộc sống của tôi trong tương lai gần. Chúng ta mới chỉ bắt đầu giai đoạn thực sự thành công cho Bayern Munich và tôi muốn mình là một phần của điều đó."