3h00 ngày 29/1, sân Da Luiz:

Benfica tiếp Real Madrid ở lượt cuối vòng bảng Champions League là cuộc chiến sinh tử của đội chủ nhà.

Đối với nhiều người, trận đấu cũng có thể mang dáng dấp của lời tạm biệt. Tạm biệt Jose Mourinho với Champions League, và có lẽ, với cả một kỷ nguyên bóng đá mà ông từng là biểu tượng.

Real Madrid rộng cửa vòng 1/8. Ảnh: Diario AS

Khi Mourinho trở lại sân Da Luz, ông không còn là “Người đặc biệt” ở đỉnh cao quyền lực châu Âu.

Benfica của ông không còn ở vị thế thách thức Real Madrid, mà đứng trước họ với tâm thế của kẻ buộc phải thắng để níu giữ hy vọng mong manh.

Chỉ giành 6 điểm sau 7 trận, một chiến dịch Champions League gập ghềnh, đó không phải là những con số xứng đáng với cái tên Mourinho, nhưng lại phản ánh đúng thực tại của ông lúc này – sau khi phải rời Fenerbahce.

Real Madrid đến Lisbon như hiện thân của sự tiếp nối và tái sinh. Một đội bóng vẫn mang ADN Champions League, dù đổi HLV, đổi thế hệ, vẫn giữ được thói quen đi tiếp.

Trước một Benfica buộc phải mạo hiểm, Real Madrid có lý do để chọn lối đá an toàn nhằm đảm bảo một chỗ trong top 8.

Cách nay 2 thập kỷ, Mourinho làm mưa làm gió ở châu Âu và từng định hình Champions League bằng chủ nghĩa thực dụng, bằng những đêm biến nỗi sợ hãi của đối thủ thành lợi thế chiến thuật.

Nhưng bóng đá đã đi xa hơn khỏi thế giới ấy. Champions League hôm nay ưu ái tốc độ, pressing, sự linh hoạt và khả năng tái tạo liên tục – những thứ Mourinho không còn dễ dàng kiểm soát như trước.

Benfica của ông chiến đấu bằng danh dự nhiều hơn là niềm tin thực tế vào một cuộc lật đổ.

“Chúng tôi cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể và thi đấu với một đội mà tất cả mọi người đều biết”, Mourinho tự tin trước áp lực 3 điểm.

Mourinho có thể phải rời Champions League. Ảnh: UEFA

“Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là chiến thắng. Chúng tôi không cần phải chú ý đến kết quả của các trận đấu khác; nếu không thắng, đội sẽ không thể đi tiếp”.

Nếu đây là trận Champions League cuối cùng của Mourinho trong một thời gian dài, thậm chí là mãi mãi, thì đối thủ phù hợp nhất để khép lại hành trình ấy chính là Real Madrid.

Điều thú vị, phía bên kia chiến tuyến, đối thủ Alvaro Arbeloa chính là một trong những học trò cưng của Mourinho trong thời gian làm việc tại Bernabeu – nơi ông thành công nhưng cũng tạo nhiều xung đột.

Ở Lisbon, có thể Benfica sẽ chơi trận đấu hay nhất mùa giải, nhưng cánh cửa play-off Champions League không hề mở với Mourinho.

Lực lượng:

Benfica: Bah, Lukebakio, Rios chấn thương.

Real Madrid: Alexander‑Arnold, Eder Militao, Mendy, Rudiger chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Otamendi, Tomas Araujo, Dahl; Barrenechea, Aursnes; Prestianni, Barreiro, Sudakov; Pavlidis.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Raul Asencio, Huijsen, Carreras; Arda Guler, Bellingham, Tchouameni; Mastantuono, Mbappe, Vinícius.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 3/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/4

Dự đoán: Real Madrid thắng 3-1.