Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật nhanh và chính xác kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh - Premier League mùa giải 2025/26.
|Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Bournemouth
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|Liverpool
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|3
|Arsenal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Aston Villa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Brentford
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Brighton
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Burnley
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Chelsea
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Crystal Palace
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Everton
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Fulham
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Leeds
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Manchester City
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|Manchester United
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Newcastle
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|Nottingham Forest
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|Sunderland
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|Tottenham
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|West Ham
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|Wolves
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đầy đủ và chi tiết.
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 vòng 1 - Cập nhật sớm và chính xác nhất kết quả giải bóng đá Ngoại hạng Anh.