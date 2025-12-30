Bảng xếp hạng UEFA Champions League 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác bảng xếp hạng bóng đá UEFA Champions League mùa giải 2025/26.
|Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Arsenal
|18
|13
|3
|2
|22
|42
|2
|Manchester City
|18
|13
|1
|4
|26
|40
|3
|Aston Villa
|18
|12
|3
|3
|10
|39
|4
|Liverpool
|18
|10
|2
|6
|4
|32
|5
|Chelsea
|18
|8
|5
|5
|11
|29
|6
|Manchester United
|18
|8
|5
|5
|4
|29
|7
|Sunderland
|18
|7
|7
|4
|2
|28
|8
|Brentford
|18
|8
|2
|8
|2
|26
|9
|Crystal Palace
|18
|7
|5
|6
|1
|26
|10
|Fulham
|18
|8
|2
|8
|-1
|26
|11
|Tottenham
|18
|7
|4
|7
|4
|25
|12
|Everton
|18
|7
|4
|7
|-2
|25
|13
|Brighton
|18
|6
|6
|6
|1
|24
|14
|Newcastle
|18
|6
|5
|7
|0
|23
|15
|Bournemouth
|18
|5
|7
|6
|-6
|22
|16
|Leeds
|18
|5
|5
|8
|-7
|20
|17
|Nottingham Forest
|18
|5
|3
|10
|-10
|18
|18
|West Ham
|18
|3
|4
|11
|-17
|13
|19
|Burnley
|18
|3
|3
|12
|-15
|12
|20
|Wolves
|18
|0
|2
|16
|-29
|2
- Xuống hạng
