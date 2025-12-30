Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 18 13 3 2 22 42
2 Manchester City 18 13 1 4 26 40
3 Aston Villa 18 12 3 3 10 39
4 Liverpool 18 10 2 6 4 32
5 Chelsea 18 8 5 5 11 29
6 Manchester United 18 8 5 5 4 29
7 Sunderland 18 7 7 4 2 28
8 Brentford 18 8 2 8 2 26
9 Crystal Palace 18 7 5 6 1 26
10 Fulham 18 8 2 8 -1 26
11 Tottenham 18 7 4 7 4 25
12 Everton 18 7 4 7 -2 25
13 Brighton 18 6 6 6 1 24
14 Newcastle 18 6 5 7 0 23
15 Bournemouth 18 5 7 6 -6 22
16 Leeds 18 5 5 8 -7 20
17 Nottingham Forest 18 5 3 10 -10 18
18 West Ham 18 3 4 11 -17 13
19 Burnley 18 3 3 12 -15 12
20 Wolves 18 0 2 16 -29 2

  • Xuống hạng