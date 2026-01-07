Chiến lược gia người Na Uy từng tạm quyền dẫn dắt Quỷ đỏ trong 17 trận đấu mùa 2018/19, trước khi được bổ nhiệm làm HLV chính thức.

Hiện Solskjaer là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí HLV trưởng trong phần còn lại mùa giải, sau khi Ruben Amorim bị sa thải.

Solskjaer nhiều khả năng sẽ ngồi ghế nóng ở Old Trafford - Ảnh: SunSport

MU cũng liên hệ với một cựu cầu thủ kiêm HLV tạm quyền khác là Michael Carrick, từng giúp MU có 3 trận bất bại liên tiếp hồi năm 2021.

Solskjaer đã trở lại sinh sống tại Manchester hồi tháng 9 năm ngoái, sau khi bị Besiktas sa thải. Tại đây, ông có nhiều cuộc hội ngộ với học trò và đồng đội cũ.

Trước mắt, ở chuyến làm khách trên sân Burnley đêm nay, Darren Fletcher sẽ tạm thời ngồi ghế nóng, dưới sự giúp sức của Jonny Evans.

Về cơ hội được nhận công việc toàn thời gian, Fletcher bày tỏ: "Thành thật mà nói, tôi chưa từng nghĩ đến điều đó.

Tôi đang tập trung vào trận đấu với Burnley. Các cuộc thảo luận khác nên để sau trận. Sẽ có nhiều chuyện xảy ra và mọi thứ diễn biến rất nhanh.

Tất cả sự tập trung, nỗ lực và suy nghĩ của tôi hiện đều dồn vào Burnley. Tiiu biết điều đó nghe có vẻ chung chung nhưng sự thật là vậy."