Hợp đồng kỳ lạ

Chelsea, đội bóng hai lần vô địch Champions League, vừa ký hợp đồng với Liam Rosenior hôm thứ Ba vừa qua. HLV người Anh có lý lịch chỉ ghi nhận hai dấu mốc đáng chú ý.

Năm 2024, Rosenior bị Hull City (Championship) sa thải vì BLĐ không hài lòng với lối chơi thiên về phòng ngự; năm 2025, đưa Strasbourg lần đầu tiên sau 19 năm giành vé dự cúp châu Âu (Conference League).

Dưới thời Rosenior, Strasbourg kết thúc mùa giải Ligue 1 2024/25 ở vị trí thứ 7. Tuy nhiên, tại Pháp, các giám đốc thể thao cảnh báo rằng thành tích này đạt được nhờ sự hậu thuẫn tài chính không nhỏ.

Liam Rosenior trong thời gian còn dẫn Strasbourg. Ảnh: PA

BlueCo, công ty vốn Mỹ kiểm soát quyền sở hữu Strasbourg, chi 173 triệu euro để mua cầu thủ trong các kỳ chuyển nhượng từ 2024 đến 2026. Nói cách khác, Rosenior nắm trong tay ngân sách lớn thứ 5 nước Pháp nhưng chỉ về đích thứ 7.

Strasbourg vẫn đứng thứ 7 vào ngày Lễ Hiển Linh (6/1), trùng với thời điểm công bố một quyết định bổ nhiệm được thế giới bóng đá xem là khác thường.

Canh bạc của Chelsea là chưa từng có tiền lệ. Ít nhất trong thế kỷ này, chưa từng có CLB nào nuôi tham vọng vô địch Champions League lại bổ nhiệm một HLV có ít kinh nghiệm cầm quân hoặc thi đấu đỉnh cao đến vậy.

Rosenior chỉ đá vỏn vẹn 5 mùa Ngoại hạng Anh trong màu áo Hull và Fulham. Ông được biết đến nhiều với các bài bình luận trên The Guardian hơn là sự nghiệp cầu thủ.

Dù vậy, sau khi sa thải Enzo Maresca, các ông chủ ký hợp đồng với Rosenior đến tháng 6/2032.

The Athletic dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Maresca mệt mỏi vì bị can thiệp vào việc sắp xếp đội hình. Những người làm việc tại Chelsea xác nhận rằng nhiều quyết định chiến thuật của chiến lược gia người Italia thực chất xuất phát từ chính sách thể thao được vạch ra trong các phòng họp.

Trước khi đến Stamford Bridge, kinh nghiệm huấn luyện đáng kể nhất của Maresca là đưa Leicester thăng hạng từ Championship lên Premier League. Ông đã hoàn thành vai trò của mình một cách chuyên nghiệp.

Khi còn giành được danh hiệu, như Conference League và FIFA Club World Cup, ông không phàn nàn. Nhưng khi chuỗi 7 trận Premier League chỉ thắng 1 đẩy ông vào thế khó, Maresca bắt đầu công khai chỉ trích các GĐTT và chủ sở hữu.

Ông phủi bớt trách nhiệm, đổi lại bị sa thải vì bị coi là thiếu trung thành. Sự trung thành – vận hành như một mắt xích trong cấu trúc phức tạp – chính là điều các ông chủ giờ đây đòi hỏi ở Rosenior.

Triết lý mới của Chelsea

“Có những thời điểm bạn phải đưa ra quyết định và không thể nói không; tôi không thể bỏ qua cơ hội này ở thời điểm hiện tại của cuộc đời mình”, Rosenior nói trong buổi ra mắt chính thức hôm thứ Ba tại London. Ông hiểu rất rõ vị thế của mình.

Đeo kính kiểu kế toán, phong thái kín đáo và lịch thiệp, Rosenior phát biểu như một viên chức. Ông ý thức rằng quyết định bổ nhiệm mình mang tính doanh nghiệp.

Không phải ngẫu nhiên khi BlueCo, công ty đứng sau cả Strasbourg lẫn Chelsea, muốn chuyển giao “chuyên môn” của các lãnh đạo sang bóng đá, những người đều được đào tạo trong ngành tài chính California.

Rosenior đến trung tâm huấn luyện Cobham. Ảnh: CFC

Chủ tịch Todd Boehly và các cộng sự hướng tới quản trị các doanh nghiệp bóng đá theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ, xây dựng những cấu trúc linh hoạt, tạo ra nhịp vận hành dồn dập.

Không CLB nào trên thế giới chi nhiều tiền hơn Chelsea: hơn 2 tỷ euro cho cầu thủ trong 5 năm qua.

Cũng không CLB nào sở hữu tới 5 giám đốc thể thao: Paul Winstanley và Laurence Stewart phụ trách điều phối; Dave Fallows là Giám đốc Phát triển; Sam Jewell là Giám đốc Tuyển trạch Toàn cầu; và Joe Shields là Giám đốc Phát hiện Tài năng. Theo báo Anh, Rosenior có một lợi thế: ông là bạn của 5 trong số 5 GĐTT.

Rosenior đến Chelsea cùng hai trợ lý từ Strasbourg là Kalifa Cisse và Justin Walker, cùng chuyên gia phân tích Ben Warner. Vòng tròn tin cậy của ông sẽ đồng bộ với những gì “The Blues” hứa hẹn cung cấp.

Đó là bộ máy đồ sộ, khi CLB tự hào sở hữu đội ngũ hỗ trợ lớn nhất Premier League: 10 chuyên gia phân tích, từ dữ liệu đến bóng chết, từ hiệu suất đến thể lực… Đứng đầu là Fraser Ewing (Nhà khoa học Dữ liệu Trưởng).

Chelsea hiện đứng thứ 5 Premier League. Sau derby London với Fulham, cạnh sông Thames, Rosenior sẽ chính thức tiếp quản chiếc ghế mà Maresca để lại.