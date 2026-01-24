Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 22 15 5 2 26 50
2 Manchester City 22 13 4 5 24 43
3 Aston Villa 22 13 4 5 8 43
4 Liverpool 22 10 6 6 4 36
5 Manchester United 22 9 8 5 6 35
6 Chelsea 22 9 7 6 12 34
7 Brentford 22 10 3 9 5 33
8 Newcastle 22 9 6 7 5 33
9 Sunderland 23 8 9 6 -2 33
10 Everton 22 9 5 8 -1 32
11 Fulham 22 9 4 9 -1 31
12 Brighton 22 7 9 6 3 30
13 Crystal Palace 22 7 7 8 -2 28
14 Tottenham 22 7 6 9 2 27
15 Bournemouth 22 6 9 7 -6 27
16 Leeds 22 6 7 9 -7 25
17 Nottingham Forest 22 6 4 12 -13 22
18 West Ham 23 5 5 13 -18 20
19 Burnley 22 3 5 14 -19 14
20 Wolves 22 1 5 16 -26 8

  • Xuống hạng