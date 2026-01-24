Bảng xếp hạng UEFA Champions League 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác bảng xếp hạng bóng đá UEFA Champions League mùa giải 2025/26.
|Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Arsenal
|22
|15
|5
|2
|26
|50
|2
|Manchester City
|22
|13
|4
|5
|24
|43
|3
|Aston Villa
|22
|13
|4
|5
|8
|43
|4
|Liverpool
|22
|10
|6
|6
|4
|36
|5
|Manchester United
|22
|9
|8
|5
|6
|35
|6
|Chelsea
|22
|9
|7
|6
|12
|34
|7
|Brentford
|22
|10
|3
|9
|5
|33
|8
|Newcastle
|22
|9
|6
|7
|5
|33
|9
|Sunderland
|23
|8
|9
|6
|-2
|33
|10
|Everton
|22
|9
|5
|8
|-1
|32
|11
|Fulham
|22
|9
|4
|9
|-1
|31
|12
|Brighton
|22
|7
|9
|6
|3
|30
|13
|Crystal Palace
|22
|7
|7
|8
|-2
|28
|14
|Tottenham
|22
|7
|6
|9
|2
|27
|15
|Bournemouth
|22
|6
|9
|7
|-6
|27
|16
|Leeds
|22
|6
|7
|9
|-7
|25
|17
|Nottingham Forest
|22
|6
|4
|12
|-13
|22
|18
|West Ham
|23
|5
|5
|13
|-18
|20
|19
|Burnley
|22
|3
|5
|14
|-19
|14
|20
|Wolves
|22
|1
|5
|16
|-26
|8
- Xuống hạng
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 mùa giải 2025/26 mới nhất hôm nay tại đây.