Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 23
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ trận đấu trực tiếp
24/01/2026 19:30:00 West Ham  3-1  Sunderland FPT Play
24/01/2026 22:00:00 Burnley - Tottenham FPT Play
24/01/2026 22:00:00 Fulham - Brighton FPT Play
24/01/2026 22:00:00 Manchester City - Wolves FPT Play
25/01/2026 00:30:00 Bournemouth - Liverpool FPT Play
25/01/2026 21:00:00 Brentford - Nottingham Forest FPT Play
25/01/2026 21:00:00 Newcastle - Aston Villa FPT Play
25/01/2026 21:00:00 Crystal Palace - Chelsea FPT Play
25/01/2026 23:30:00 Arsenal - Manchester United FPT Play
27/01/2026 03:00:00 Everton - Leeds FPT Play