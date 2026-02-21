Newcastle đánh bại Tottenham trong trận cầu kịch tính ngay tại London, qua đó đẩy “Gà trống” chìm sâu vào khủng hoảng trên BXH Ngoại hạng Anh.
|Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Arsenal
|26
|17
|6
|3
|32
|57
|2
|Manchester City
|26
|16
|5
|5
|30
|53
|3
|Aston Villa
|26
|15
|5
|6
|10
|50
|4
|Manchester United
|26
|12
|9
|5
|10
|45
|5
|Chelsea
|26
|12
|8
|6
|17
|44
|6
|Liverpool
|26
|12
|6
|8
|6
|42
|7
|Brentford
|26
|12
|4
|10
|5
|40
|8
|Everton
|26
|10
|7
|9
|-1
|37
|9
|Bournemouth
|26
|9
|10
|7
|-2
|37
|10
|Newcastle
|26
|10
|6
|10
|0
|36
|11
|Sunderland
|26
|9
|9
|8
|-3
|36
|12
|Fulham
|26
|10
|4
|12
|-5
|34
|13
|Crystal Palace
|26
|8
|8
|10
|-4
|32
|14
|Brighton
|26
|7
|10
|9
|0
|31
|15
|Leeds
|26
|7
|9
|10
|-9
|30
|16
|Tottenham
|26
|7
|8
|11
|-1
|29
|17
|Nottingham Forest
|26
|7
|6
|13
|-13
|27
|18
|West Ham
|26
|6
|6
|14
|-17
|24
|19
|Burnley
|26
|4
|6
|16
|-23
|18
|20
|Wolves
|26
|1
|6
|19
|-32
|9
- Xuống hạng
Benjamin Sesko vào sân hiệp hai đá nối gỡ hòa 1-1 cho MU trong cuộc đấu với West Ham. Quỷ đỏ đứt mạch thắng 4 trận liên tiếp.
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục kết quả giải bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 26 nhanh, đầy đủ và chính xác tại đây.
Dẫn trước 2 bàn nhờ công Joao Pedro và Cole Palmer nhưng hàng thủ Chelsea mắc những sai lầm nghiêm trọng, để cho đội khách Leeds gỡ hòa 2-2.
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.