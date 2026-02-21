Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 26 17 6 3 32 57
2 Manchester City 26 16 5 5 30 53
3 Aston Villa 26 15 5 6 10 50
4 Manchester United 26 12 9 5 10 45
5 Chelsea 26 12 8 6 17 44
6 Liverpool 26 12 6 8 6 42
7 Brentford 26 12 4 10 5 40
8 Everton 26 10 7 9 -1 37
9 Bournemouth 26 9 10 7 -2 37
10 Newcastle 26 10 6 10 0 36
11 Sunderland 26 9 9 8 -3 36
12 Fulham 26 10 4 12 -5 34
13 Crystal Palace 26 8 8 10 -4 32
14 Brighton 26 7 10 9 0 31
15 Leeds 26 7 9 10 -9 30
16 Tottenham 26 7 8 11 -1 29
17 Nottingham Forest 26 7 6 13 -13 27
18 West Ham 26 6 6 14 -17 24
19 Burnley 26 4 6 16 -23 18
20 Wolves 26 1 6 19 -32 9

  • Xuống hạng