Đội bóng thành London đang chiếm ưu thế hơn Liverpool và MU trong cuộc đua giành chữ ký Gordon. Lãnh đạo Arsenal tin rằng, cầu thủ chạy cánh người Anh sẽ rất vui nếu chuyển đến sân Emirates.

Được biết, HLV Mikel Arteta vốn ngưỡng mộ Anthony Gordon từ lâu, khi ông còn huấn luyện Everton.

Arteta rất muốn có Gordon - Ảnh: SunSport

Hiện chàng tiền đạo cánh 25 tuổi còn 2 năm hợp đồng với Newcastle. Các cuộc đàm phán ký mới vẫn chưa diễn ra càng làm dấy lên những dấu hỏi về tương lai Gordon.

Phía Newcastle sẽ đòi khoản phí chuyển nhượng 95 triệu bảng Anh cho bất kỳ đội nào muốn có Gordon. Tuy nhiên, Arsenal tin rằng có thể chiêu mộ thành công với số tiền thấp hơn, khoảng 75 triệu bảng.

Đội bóng đang dẫn đầu Premier League muốn tăng cường lực lượng bên hành lang trái, trong bối cảnh Trossard đã luống tuổi, còn Martinelli chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Hai năm trước, Gordon định đào tẩu sang Liverpool nhương thương vụ bất thành. Bản thân cầu thủ này sẵng sàng ra đi nếu CLB nhận được lời đề nghị phù hợp.

HLV Arteta cũng đánh giá cao sự đa năng ở Gordon. Dù sở trường hoạt động bên hành lang trái nhưng khi cần, Gordon có thể đá cắm hoặc dạt sang biên phải.

Hè năm ngoái, chiến lược gia người Tây Ban Nha được cấp 250 triệu bảng để mua cầu thủ. Chất lượng đội hình nâng lên, Arsenal đang chiếm thế thượng phong trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.