Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1 mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
|Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Arsenal
|4
|3
|0
|1
|8
|9
|2
|Tottenham
|4
|3
|0
|1
|7
|9
|3
|Liverpool
|3
|3
|0
|0
|4
|9
|4
|Bournemouth
|4
|3
|0
|1
|1
|9
|5
|Chelsea
|4
|2
|2
|0
|6
|8
|6
|Everton
|4
|2
|1
|1
|2
|7
|7
|Sunderland
|4
|2
|1
|1
|2
|7
|8
|Crystal Palace
|4
|1
|3
|0
|3
|6
|9
|Newcastle
|4
|1
|2
|1
|0
|5
|10
|Fulham
|4
|1
|2
|1
|-1
|5
|11
|Manchester United
|3
|1
|1
|1
|0
|4
|12
|Brentford
|4
|1
|1
|2
|-2
|4
|13
|Brighton
|4
|1
|1
|2
|-2
|4
|14
|Nottingham Forest
|4
|1
|1
|2
|-4
|4
|15
|Leeds
|4
|1
|1
|2
|-5
|4
|16
|Manchester City
|3
|1
|0
|2
|1
|3
|17
|Burnley
|3
|1
|0
|2
|-2
|3
|18
|West Ham
|4
|1
|0
|3
|-7
|3
|19
|Aston Villa
|4
|0
|2
|2
|-4
|2
|20
|Wolves
|4
|0
|0
|4
|-7
|0
- Xuống hạng
