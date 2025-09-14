Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 4 3 0 1 8 9
2 Tottenham 4 3 0 1 7 9
3 Liverpool 3 3 0 0 4 9
4 Bournemouth 4 3 0 1 1 9
5 Chelsea 4 2 2 0 6 8
6 Everton 4 2 1 1 2 7
7 Sunderland 4 2 1 1 2 7
8 Crystal Palace 4 1 3 0 3 6
9 Newcastle 4 1 2 1 0 5
10 Fulham 4 1 2 1 -1 5
11 Manchester United 3 1 1 1 0 4
12 Brentford 4 1 1 2 -2 4
13 Brighton 4 1 1 2 -2 4
14 Nottingham Forest 4 1 1 2 -4 4
15 Leeds 4 1 1 2 -5 4
16 Manchester City 3 1 0 2 1 3
17 Burnley 3 1 0 2 -2 3
18 West Ham 4 1 0 3 -7 3
19 Aston Villa 4 0 2 2 -4 2
20 Wolves 4 0 0 4 -7 0

  • Xuống hạng