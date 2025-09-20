Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1 mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 STT Đội Trận T H B HS Điểm 1 Liverpool 4 4 0 0 5 12 2 Arsenal 4 3 0 1 8 9 3 Tottenham 4 3 0 1 7 9 4 Bournemouth 4 3 0 1 1 9 5 Chelsea 4 2 2 0 6 8 6 Everton 4 2 1 1 2 7 7 Sunderland 4 2 1 1 2 7 8 Manchester City 4 2 0 2 4 6 9 Crystal Palace 4 1 3 0 3 6 10 Newcastle 4 1 2 1 0 5 11 Fulham 4 1 2 1 -1 5 12 Brentford 4 1 1 2 -2 4 13 Brighton 4 1 1 2 -2 4 14 Manchester United 4 1 1 2 -3 4 15 Nottingham Forest 4 1 1 2 -4 4 16 Leeds 4 1 1 2 -5 4 17 Burnley 4 1 0 3 -3 3 18 West Ham 4 1 0 3 -7 3 19 Aston Villa 4 0 2 2 -4 2 20 Wolves 4 0 0 4 -7 0
- Xuống hạng
