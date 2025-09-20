Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 5
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
20/09/2025 18:30:00 Liverpool  2-1  Everton K+Sport1
20/09/2025 21:00:00 West Ham - Crystal Palace K+Sport2
20/09/2025 21:00:00 Wolves - Leeds K+Live1
20/09/2025 21:00:00 Brighton - Tottenham K+Sport1
20/09/2025 21:00:00 Burnley - Nottingham Forest K+Action
20/09/2025 23:30:00 Manchester United - Chelsea K+Sport1
21/09/2025 02:00:00 Fulham - Brentford K+Sport1
21/09/2025 20:00:00 Sunderland - Aston Villa K+Action
21/09/2025 20:00:00 Bournemouth - Newcastle K+Sport1
21/09/2025 22:30:00 Arsenal - Manchester City K+Sport1