Europa League lượt trận thứ hai chứng kiến loạt bất ngờ lớn: Roma gục ngã trên sân nhà trước Lille, Feyenoord bị Aston Villa khuất phục, còn Nottingham thua đau Midtjylland sau màn rượt đuổi nghẹt thở.
|Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Liverpool
|6
|5
|0
|1
|5
|15
|2
|Tottenham
|7
|4
|2
|1
|8
|14
|3
|Bournemouth
|7
|4
|2
|1
|3
|14
|4
|Arsenal
|6
|4
|1
|1
|9
|13
|5
|Crystal Palace
|6
|3
|3
|0
|5
|12
|6
|Sunderland
|6
|3
|2
|1
|3
|11
|7
|Manchester City
|6
|3
|1
|2
|8
|10
|8
|Chelsea
|6
|2
|2
|2
|3
|8
|9
|Everton
|6
|2
|2
|2
|1
|8
|10
|Brighton
|6
|2
|2
|2
|0
|8
|11
|Fulham
|7
|2
|2
|3
|-3
|8
|12
|Leeds
|7
|2
|2
|3
|-4
|8
|13
|Brentford
|6
|2
|1
|3
|-2
|7
|14
|Manchester United
|6
|2
|1
|3
|-4
|7
|15
|Newcastle
|6
|1
|3
|2
|-1
|6
|16
|Aston Villa
|6
|1
|3
|2
|-2
|6
|17
|Nottingham Forest
|6
|1
|2
|3
|-5
|5
|18
|Burnley
|6
|1
|1
|4
|-7
|4
|19
|West Ham
|6
|1
|1
|4
|-8
|4
|20
|Wolves
|6
|0
|1
|5
|-9
|1
- Xuống hạng
