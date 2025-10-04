Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Liverpool 6 5 0 1 5 15
2 Tottenham 7 4 2 1 8 14
3 Bournemouth 7 4 2 1 3 14
4 Arsenal 6 4 1 1 9 13
5 Crystal Palace 6 3 3 0 5 12
6 Sunderland 6 3 2 1 3 11
7 Manchester City 6 3 1 2 8 10
8 Chelsea 6 2 2 2 3 8
9 Everton 6 2 2 2 1 8
10 Brighton 6 2 2 2 0 8
11 Fulham 7 2 2 3 -3 8
12 Leeds 7 2 2 3 -4 8
13 Brentford 6 2 1 3 -2 7
14 Manchester United 6 2 1 3 -4 7
15 Newcastle 6 1 3 2 -1 6
16 Aston Villa 6 1 3 2 -2 6
17 Nottingham Forest 6 1 2 3 -5 5
18 Burnley 6 1 1 4 -7 4
19 West Ham 6 1 1 4 -8 4
20 Wolves 6 0 1 5 -9 1

  • Xuống hạng