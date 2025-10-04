G2bGQKjWsAAOwet.jpg
Mount và Sesko ghi bàn cho MU - Ảnh: MUFC

Đội hình ra sân

MU (3-4-2-1): Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Fernandes, Casemiro, Dalot; Mbeumo, Mount; Sesko.

Sunderland (4-2-3-1): Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Masuaku; Xhaka, Sadiki; Traore, Adingra, Le Fee; Isidor.

Bàn thắng: Mount 8', Sesko 31'

Kết quả
Vòng 7
04/10/2025 02:00:00 Bournemouth 3 - 1 Fulham
04/10/2025 18:30:00 Leeds 1 - 2 Tottenham
04/10/2025 21:00:00 Manchester United 2 - 0 Sunderland
04/10/2025 21:00:00 Arsenal 2 - 0 West Ham
04/10/2025 | 23:05

Kết thúc

G2bZrWYXwAAjyOl.jpeg
MU giành chiến thắng 'rửa mặt' - Ảnh: Premier League
Thu gọn
04/10/2025 | 22:52

90'

Talbi xâm nhập vòng cấm và thoải mái dứt điểm. May cho MU là Lammens đã cứu thua ấn tượng bằng chân.

Thu gọn
04/10/2025 | 22:46

84'

Từ quả phạt góc bên cánh trái của Bruno Fernandes, Cunha đánh đầu đưa bóng bay sạt cột.

Thu gọn
04/10/2025 | 22:40

77'

Mbeumo rời sân nhường chỗ cho Kobbie Mainoo.

Thu gọn
04/10/2025 | 22:36

71'

MU đang thi đấu có phần hời hợt khâu phòng ngự. Tuy vậy, Sunderland vẫn chưa tạo được sự khác biệt khâu tấn công.

Thu gọn
04/10/2025 | 22:26

64'

Cunha và Dorgu được tung vào thay cho Mason Mount cùng Dalot.

G2bRbhpWQAAS8LB.jpg
Mbeumo thi đấu nỗ lực nhưng chưa hiệu quả
Thu gọn
04/10/2025 | 22:20

57'

Traore lao xuống rất nhanh buộc Lammens phải rời xa khung thành. Trọng tài chỉ phạt thẻ vàng Bruno Fernandes, khi đội trưởng MU phạm lỗi ngay sát vòng cấm.

Thu gọn
04/10/2025 | 22:17

54'

Sesko châm ngòi cho Mbeumo xâm nhập vòng cấm. Tiếc rằng, pha dứt điểm cuối cùng không trúng khung thành.

Thu gọn
04/10/2025 | 21:53

Kết thúc hiệp 1

G2bHhTiWwAAuRpr.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về MU - Ảnh: 433
Thu gọn
04/10/2025 | 21:52

45'+1

Sesko có hành vi cao chân với cầu thủ đội khách trong vòng cấm MU. Ban đầu, trọng tài chính cho Sunderland hưởng phạt đền. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông đã rút lại quyết định, khiến tiền đạo Quỷ đỏ thở phào.

Thu gọn
04/10/2025 | 21:44

43'

Xhaka nã đại bác sấm sét từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, Lammens đã đổ người cứu thua xuất sắc. Tình huống cho thấy phản xạ tốt của tân binh người Bỉ.

Thu gọn
04/10/2025 | 21:40

36'

Sunderland thi đấu khá bị động, khiến HLV phải có sự thay đổi. Adingra bị rút ra sân, nhường chỗ cho Ballard.

Thu gọn
04/10/2025 | 21:32

31'

Bàn thắng (2-0, Benjamin Sesko): MU đang thi đấu đầy hứng khởi. Thế nên, bàn thắng thứ 2 đến với họ như một lẽ tất nhiên.

Từ quả ném biên mạnh của Dalot, hậu vệ Sunderland đánh đầu phá bóng lỗi tạo điều kiện cho Sesko đá nối cận thành nhân đôi cách biệt.

G2bGtFNWcAE14P_.jpg
Sesko ghi bàn đầu tiên cho MU ở Old Trafford - Ảnh: P.L
Thu gọn
04/10/2025 | 21:26

25'

Bruno Fernandes không cần đà đã thực hiện pha cứa lòng điệu nghệ. May cho "mèo đen" là thủ môn Roefs tung người hết cỡ đấm bóng chạm cột dọc bật ra.

Thu gọn
04/10/2025 | 21:22

22'

Đến lượt Mbeumo ra chân chếch bên cánh phải nhưng vẫn chưa khuất phục thủ môn của Sunderland.

Thu gọn
04/10/2025 | 21:21

20'

Amad Diallo rẽ từ biên phải vào trung lộ rồi cứa lòng sở trường, buộc thủ môn Roefs phải bay người cứu thua.

Thu gọn
04/10/2025 | 21:18

14'

Sau khi vượt lên dẫn trước, MU thi đấu chậm lại, rình rập chờ thời cơ phản đòn.

Thu gọn
04/10/2025 | 21:09

8'

Bàn thắng (1-0, Mason Mount): Mbeumo tạt vào từ cánh phải cho Mason Mount đỡ một nhịp bằng chân trái rồi kết thúc hiểm hóc bằng chân phải mở tỷ số cho Quỷ đỏ.

resources_premierleague_pulselive_com 2238759136.jpg
Mount dứt điểm ghi bàn - Ảnh: P.L
G2bBRLuW4AAaNgf.jpg
Mason Mount ghi bàn thắng đẳng cấp - Ảnh: Premier League
Thu gọn
04/10/2025 | 21:08

5'

Sau tiếng còi khai cuộc, MU cố gắng áp đặt lối chơi. Mbeumo vừa xâm nhập vòng cấm để xoay người dứt điểm bất thành.

Thu gọn
04/10/2025 | 21:03

21h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
04/10/2025 | 19:50

19h45

G2ar7TBXIAAl001.jpg
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
G2al1nnWEAA3TkJ.jpeg
Đội hình ra sân Sunderland - Ảnh: SAFC
Thu gọn
04/10/2025 | 08:42

19h

G2PmcNkWYAAm3Rw.jpeg
G2Pma _W8AAxdow.jpeg
Dàn sao MU tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC
Thu gọn
04/10/2025 | 08:41

18h

Thông tin lực lượng

MU: Mazraoui và Lisandrop Martinez vắng mặt vì chấn thương, Amad Dialla có thể trở lại.

Sunderland: Reinildo bị treo giò. Ajibola Alese, Dennis Cirkin, Leo Hjelde, Romaine Mundle, Habib Diarra chấn thương.

33 Manchester United v Sunderland copy.jpg
MU khát khao giành 3 điểm sân nhà - Ảnh: Khelnow
Thu gọn