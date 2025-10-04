Đội hình ra sân
MU (3-4-2-1): Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Fernandes, Casemiro, Dalot; Mbeumo, Mount; Sesko.
Sunderland (4-2-3-1): Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Masuaku; Xhaka, Sadiki; Traore, Adingra, Le Fee; Isidor.
Bàn thắng: Mount 8', Sesko 31'
Kết thúc
90'
Talbi xâm nhập vòng cấm và thoải mái dứt điểm. May cho MU là Lammens đã cứu thua ấn tượng bằng chân.
84'
Từ quả phạt góc bên cánh trái của Bruno Fernandes, Cunha đánh đầu đưa bóng bay sạt cột.
77'
Mbeumo rời sân nhường chỗ cho Kobbie Mainoo.
71'
MU đang thi đấu có phần hời hợt khâu phòng ngự. Tuy vậy, Sunderland vẫn chưa tạo được sự khác biệt khâu tấn công.
64'
Cunha và Dorgu được tung vào thay cho Mason Mount cùng Dalot.
57'
Traore lao xuống rất nhanh buộc Lammens phải rời xa khung thành. Trọng tài chỉ phạt thẻ vàng Bruno Fernandes, khi đội trưởng MU phạm lỗi ngay sát vòng cấm.
54'
Sesko châm ngòi cho Mbeumo xâm nhập vòng cấm. Tiếc rằng, pha dứt điểm cuối cùng không trúng khung thành.
Kết thúc hiệp 1
45'+1
Sesko có hành vi cao chân với cầu thủ đội khách trong vòng cấm MU. Ban đầu, trọng tài chính cho Sunderland hưởng phạt đền. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông đã rút lại quyết định, khiến tiền đạo Quỷ đỏ thở phào.
43'
Xhaka nã đại bác sấm sét từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, Lammens đã đổ người cứu thua xuất sắc. Tình huống cho thấy phản xạ tốt của tân binh người Bỉ.
36'
Sunderland thi đấu khá bị động, khiến HLV phải có sự thay đổi. Adingra bị rút ra sân, nhường chỗ cho Ballard.
31'
Bàn thắng (2-0, Benjamin Sesko): MU đang thi đấu đầy hứng khởi. Thế nên, bàn thắng thứ 2 đến với họ như một lẽ tất nhiên.
Từ quả ném biên mạnh của Dalot, hậu vệ Sunderland đánh đầu phá bóng lỗi tạo điều kiện cho Sesko đá nối cận thành nhân đôi cách biệt.
25'
Bruno Fernandes không cần đà đã thực hiện pha cứa lòng điệu nghệ. May cho "mèo đen" là thủ môn Roefs tung người hết cỡ đấm bóng chạm cột dọc bật ra.
22'
Đến lượt Mbeumo ra chân chếch bên cánh phải nhưng vẫn chưa khuất phục thủ môn của Sunderland.
20'
Amad Diallo rẽ từ biên phải vào trung lộ rồi cứa lòng sở trường, buộc thủ môn Roefs phải bay người cứu thua.
14'
Sau khi vượt lên dẫn trước, MU thi đấu chậm lại, rình rập chờ thời cơ phản đòn.
8'
Bàn thắng (1-0, Mason Mount): Mbeumo tạt vào từ cánh phải cho Mason Mount đỡ một nhịp bằng chân trái rồi kết thúc hiểm hóc bằng chân phải mở tỷ số cho Quỷ đỏ.
5'
Sau tiếng còi khai cuộc, MU cố gắng áp đặt lối chơi. Mbeumo vừa xâm nhập vòng cấm để xoay người dứt điểm bất thành.
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
MU: Mazraoui và Lisandrop Martinez vắng mặt vì chấn thương, Amad Dialla có thể trở lại.
Sunderland: Reinildo bị treo giò. Ajibola Alese, Dennis Cirkin, Leo Hjelde, Romaine Mundle, Habib Diarra chấn thương.