Lịch thi đấu V-League 2025/26
Bảng xếp hạng V-League 1 mùa giải 2025/26 mới nhất
Xuân Son trở lại hay màn ra mắt của Đỗ Hoàng Hên rất đáng mong đợi, nhưng để HLV Kim Sang Sik tạo ra phiên bản tuyển Việt Nam hoàn hảo có lẽ người hâm mộ cần chờ thêm.
LĐBĐ Malaysia (FAM) nhanh chóng ra thông báo sau khi bị FIFA giữ nguyên án phạt vụ làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch, tuyên bố sẽ kiện lên CAS.
Đinh Viết Tú ghi tuyệt phẩm giúp Thể Công Viettel đánh bại Thanh Hóa 1-0 ở vòng 9 V-League. Đây cũng là trận đấu mà HLV Popov trở lại đối đầu đội bóng cũ.
Tiền đạo Tiến Linh có ngày thi đấu kém duyên, CA TP.HCM thua ngược 1-2 trên sân nhà trước Hải Phòng, thuộc vòng 9 LPBank V-League 2025/26.