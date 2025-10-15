Danh sách 28/48 đội tuyển quốc gia đã giành quyền tham dự World Cup 2026

(tính đến ngày 15/10/2025)

STT Đội tuyển quốc gia Ghi chú AFC (Châu Á) 1 Australia 2 Iran 3 Nhật Bản 4 Jordan Lần đầu dự 5 Hàn Quốc 6 Uzbekistan Lần đầu dự 7 Qatar 8 Saudi Arabia CAF (Châu Phi) 9 Algeria 10 Cape Verde Lần đầu dự 11 Ai Cập 12 Ghana 13 Maroc Top 4 World Cup 2022 14 Tunisia 15 Bờ Biển Ngà 16 Senegal 17 Nam Phi CONCACAF (Bắc & Trung Mỹ) 18 Canada Chủ nhà 19 Mexico Chủ nhà 20 Mỹ Chủ nhà CONMEBOL (Nam Mỹ) 21 Argentina 22 Brazil 23 Colombia 24 Ecuador 25 Paraguay 26 Uruguay OFC (Châu Đại Dương) 27 New Zealand UEFA (Châu Âu) 28 Anh

Vòng chung kết World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup đặc biệt nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, khi lần đầu tiên có 48 đội tuyển quốc gia góp mặt, thay vì 32 như các kỳ trước.

Giải đấu do ba quốc gia Bắc Mỹ - Mỹ, Canada và Mexico - đồng đăng cai, diễn ra từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2026. Đây là lần đầu tiên World Cup trở lại khu vực CONCACAF kể từ năm 1994.

Với thể thức mở rộng, 48 đội sẽ được chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Hai đội nhất, nhì bảng và 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16.

28/48 đội góp mặt ở World Cup 2026

Tổng cộng, World Cup 2026 sẽ có 104 trận đấu, nhiều hơn đáng kể so với 64 trận trước đây, hứa hẹn mang đến bữa tiệc bóng đá kéo dài và kịch tính hơn bao giờ hết.

Các sân vận động hiện đại bậc nhất ở Los Angeles, New York, Toronto, Vancouver, Mexico City hay Dallas sẽ là điểm hẹn của hàng triệu người hâm mộ.

FIFA kỳ vọng kỳ World Cup này không chỉ phá kỷ lục về doanh thu và lượng khán giả, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết toàn cầu, mở ra kỷ nguyên mới cho bóng đá thế giới – nơi cơ hội đến với nhiều nền bóng đá hơn bao giờ hết.