Video Ronaldo mở tỷ số cho Bồ Đào Nha (nguồn: VTV)

Cristiano Ronaldo một lần nữa khiến thế giới bóng đá phải nhắc tên mình sau pha lập công vào lưới Uzbekistan tại bảng K World Cup 2026. Bàn thắng ấy không chỉ giúp Bồ Đào Nha có lợi thế sớm, mà còn đưa CR7 bước vào một cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử giải đấu.

Ở tuổi 41, Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 6 kỳ World Cup khác nhau. Hành trình ấy bắt đầu từ World Cup 2006 tại Đức, tiếp tục qua các kỳ 2010, 2014, 2018, 2022 và giờ là 2026 trên đất Bắc Mỹ. Hai mươi năm trôi qua, Ronaldo vẫn có mặt ở sân khấu lớn nhất và vẫn biết cách tạo dấu ấn bằng những bàn thắng.

Ronaldo vươt qua áp lực, lập cú đúp ngay trong hiệp một trước Uzbekistan - Ảnh: ESPN

Pha lập công trước Uzbekistan cũng chấm dứt chuỗi trận không ghi bàn của Ronaldo tại các vòng chung kết World Cup và EURO. Quan trọng hơn, nó chứng minh khát khao thi đấu, sự bền bỉ và khả năng duy trì thể trạng phi thường của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Không nhiều cầu thủ có thể góp mặt ở 6 kỳ World Cup, càng không ai trước Ronaldo có thể ghi bàn ở cả 6 giải đấu. Đó là sự khác biệt biến anh trở thành một biểu tượng vượt thời gian.

Không chỉ vậy, chính Ronaldo là người hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở phút 39, qua đó có 10 pha lập công tại World Cup, vượt qua thành tích của huyền thoại Bồ Đào Nha Eusebio. Anh cũng tiếp tục tiến gần nhóm những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn cho thấy sự dẻo dai và bền bỉ đáng kinh ngạc - Ảnh: Sportsgully

Chưa dừng lại, Ronaldo trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn ở World Cup (41 tuổi 139 ngày), chỉ xếp sau Roger Milla (42 tuổi 39 ngày).

Từ chàng trai 21 tuổi năm 2006 đến thủ lĩnh 41 tuổi năm 2026, Ronaldo vẫn không ngừng viết thêm những trang sử mới cho bóng đá thế giới.