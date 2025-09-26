Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 17h chiều nay (26/9), vị trí tâm bão Bualoi ở vào khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc - 120,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 35km/h.

Hướng di chuyển của bão Bualoi. Nguồn: NCHMF

Dự báo khoảng 1-2 giờ tới, bão Bualoi sẽ di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025. Trước đó, các chuyên gia nhận định khoảng đêm nay bão vào Biển Đông, nhưng khoảng từ sáng nay, bão đột nhiên tăng tốc. Các chuyên gia đánh giá, bão Bualoi là cơn bão di chuyển rất nhanh, khoảng 30-35km/giờ, có lúc đến 40km/h, gấp đôi tốc độ trung bình, rất hiếm gặp.

Trong 24 giờ tới, bão Bualoi (sau là bão số 10), tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 35km/h, đi vào Biển Đông và cường độ có khả năng mạnh lên. Đến 16h ngày 27/9, vị trí tâm bão trên vùng biển đặc khu Hoàng Sa, cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Khoảng 24 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển Tây Tây Bắc, 25-30km/h, có khả năng tiếp tục mạnh thêm. Đến 16h ngày 28/9, vị trí tâm bão trên vùng biển Nghệ An - TP Huế, cường độ tăng lên cấp 13, giật cấp 16. Đây là cấp bão rất mạnh.

Trong 24 giờ sau đó, bão vẫn đi Tây Tây Bắc, 20-25km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h ngày 29/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào với sức gió cấp 6, giật cấp 8.

Từ 72 đến 84 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Các chuyên gia khí tượng đánh giá, bão Bualoi khi vào Biển Đông không mạnh bằng Ragasa, nhưng sức ảnh hưởng đến đất liền lại mạnh hơn như cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Sóng biển cao 10m, mưa lớn khắp Bắc Bộ đến Quảng Trị

Dự báo trong đêm 28 và ngày 29/9, bão sẽ đổ bộ đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh. Cường độ thời điểm đổ bộ được nhận định có thể tương đương cơn bão số 5 (bão Kajiki) với sức mạnh cấp 11, giật cấp 14, thậm chí có thể mạnh hơn, khoảng cấp 12, giật cấp 15.

Với kịch bản như trên, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, từ ngày 28-30/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá đến Quảng Trị sẽ có một đợt mưa rất lớn, vùng mưa lớn có thể mở rộng sang cả khu vực Thượng Lào.

Cụ thể, từ 28-30/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng; tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ trên 400mm. Đặc biệt, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến 200-400mm, cục bộ trên 600mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cùng với mưa lớn, các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ có thể mức báo động (BĐ) 1-BĐ2, có nơi trên BĐ3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, vùng mưa cụ thể sẽ phụ thuộc vào hướng di chuyển của bão từ 28-30/9. Vì vậy cần cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Cũng do ảnh hưởng của bão Bualoi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa gió mạnh cấp 6-7, tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-13, giật cấp 16. Sóng cao 6-8m, gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn) gió cấp 6-7, giật 8-9, sóng cao 3-5m. Từ gần sáng 28/9, gió mạnh lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 5-7m, biển động dữ dội.

Gần sáng 28/9, Bắc Vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu): gió tăng lên cấp 6-7, sau đó mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Các chuyên gia cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng cao chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn, cần chủ động tránh trú an toàn.