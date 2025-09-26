Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng 9h sáng nay (26/9), vị trí tâm bão Bualoi ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc - 122,6 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Khoảng tối nay, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Hướng di chuyển của bão Bualoi sáng 26/9. Nguồn: NCHMF

Sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc tốc độ rất nhanh (trung bình 30km/h, nhanh gấp đôi so với các cơn bão bình thường).

Với tốc độ này, bão di chuyển hướng về vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa khoảng ngày 28/9, với cường độ có khả năng đạt cấp 13, giật cấp 15.

Dự báo, bão sau đó đổi hướng, đi dọc ven biển hướng về khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ; thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp trong khoảng ngày 29/9. Từ ngày 28-30/9, Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa - Huế có mưa rất lớn.