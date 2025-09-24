Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế Bualoi (do Thái Lan đặt, là tên một món ăn tráng miệng của Thái Lan). Đây cũng là cơn bão thứ 20 trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2025.

Khoảng 7h ngày 24/9, tâm bão ở khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc - 132,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Hướng di chuyển của bão Bualoi cập nhật sáng 24/9. Nguồn: NCHMF

Dự báo, khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Cụ thể, đến 7h ngày 25/9, vị trí tâm bão 11,3 độ Vĩ Bắc - 129,7 độ Kinh Đông; cường độ cấp 9-10, giật cấp 12. Đến 7h ngày 26/9, vị trí 13,1°N - 124,8°E; cường độ cấp 10, giật cấp 12.

7h ngày 27/9, vị trí 14,3°N - 118,6°E, di chuyển vào Biển Đông; cường độ cấp 11, giật cấp 14.

Trong 72-120 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h, còn khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ tối và đêm 26/9, thời tiết vùng biển phía Đông Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội, gây nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông.