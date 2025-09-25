Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 9 Ragasa (đã suy yếu và tan vào chiều tối 25/9), từ chiều tối 25/9 đến sáng 27/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên

200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Miền Bắc mưa lớn diện rộng do hoàn lưu sau bão số 9 Ragasa. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ngoài ra, chiều tối và tối 25/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h).

Từ chiều 27/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 26/9, tiếp tục có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to; gió đông cấp 2-3; mức nhiệt cao nhất 31 độ, trời dịu mát.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong một diễn biến khác, cơn bão mạnh Bualoi ngoài khơi khả năng vào Biển Đông đêm 26/9, trở thành cơn bão số 10.

Theo các chuyên gia, dự báo hướng di chuyển sau đó và điểm đến cuối cùng của bão số 10 hiện chưa có độ tin cậy cao, còn phân tán. Tùy thuộc vào hoạt động của các hệ thống cao cận nhiệt đới trong những ngày tới, bão số 10 có thể đi thẳng vào khu vực Đà Nẵng - Huế hoặc di chuyển dọc ven biển hướng về các tỉnh Bắc Trung Bộ, Đông Bắc Bộ.

Dù điểm đến cuối cùng ở đâu thì nguy cơ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng là rất cao do tương tác mạnh của hoàn lưu bão với địa hình.

Dự báo thời tiết ngày 26/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa - Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.