Bộ Y tế được giao chủ trì báo cáo Thủ tướng về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) và các vấn đề có liên quan trước ngày 10/11.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10. Nghị quyết giao nhiệm vụ cụ thể tới từng bộ, ngành, địa phương.

Với Bộ Y tế, Chính phủ yêu cầu bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương báo cáo Thủ tướng về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) và các vấn đề có liên quan trước ngày 10/11; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) trước ngày 15/11.

Bộ cần rà soát mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế tài chính của trạm y tế cấp xã.

Chính phủ cũng giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định còn chồng chéo, bất cập; ban hành đầy đủ, đồng bộ các thông tư hướng dẫn về định mức kinh tế kỹ thuật và các nội dung liên quan; tháo gỡ khó khăn trong cơ chế mua sắm, đấu thầu, cung ứng thuốc; xây dựng các nhóm giải pháp cụ thể cắt giảm các khâu trung gian không cần thiết trong mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị y tế; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10. Ảnh: Chính phủ

Tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống, lịch sử dân tộc

Với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ chỉ đạo bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung rà soát, điều chỉnh nội dung Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, thiết thực, hiệu quả.

Bộ phối hợp với Bộ Tài chính, các địa phương rà soát, xác định nhu cầu, xây dựng lộ trình cụ thể theo từng năm để giải quyết căn bản tình trạng thiếu trường, lớp, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí nguồn lực.

Chính phủ yêu cầu hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện các giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống, lịch sử dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên; xây dựng văn hóa học đường, chấn chỉnh, phòng, chống bạo lực học đường, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và tích cực.

Bộ cũng được giao nhiệm vụ triển khai xây dựng, trình ban hành đề án tổng thể về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục, phù hợp với từng cấp học.

Bộ Nội vụ được giao tập trung hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Chính phủ chỉ đạo theo dõi, đánh giá, dự báo sát tình hình thị trường lao động, nhất là quan hệ lao động, tiền lương, tiền thưởng dịp cuối năm, kịp thời có giải pháp phù hợp, xử lý quan hệ lao động, tình trạng nợ lương, chậm trả lương, tranh chấp lao động...

Bộ cũng cần trình Chính phủ ban hành 34 nghị quyết công bố diện tích tự nhiên của 3.321 đơn vị hành chính cấp xã và nghị quyết phân định ranh giới quản lý hành chính trên biển.

Một nhiệm vụ khác là bộ cần chủ động, khẩn trương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương trong việc đề xuất biên chế giai đoạn 2027-2031; tổng hợp phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của các bộ, cơ quan ngang bộ, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Chính phủ yêu cầu hoàn thành báo cáo về quy định khung đối với danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, tiêu chuẩn, định mức trước ngày 30/11; hướng dẫn thống nhất các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng vị trí việc làm; trình Ban Chỉ đạo xem xét, gửi Ban Tổ chức Trung ương.

Với Bộ Tài chính, Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất phương án đối với các chính sách thuế hết hiệu lực từ ngày 1/1/2027; tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp.

Tiến độ, kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp của các bộ, cơ quan, địa phương cần được công khai. Bộ Tài chính trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn các địa phương còn nhiều cơ sở chưa hoàn thành việc xử lý, phấn đấu xử lý dứt điểm trong năm 2026, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Chấn chỉnh kịp thời tình trạng né tránh, đùn đẩy

Bộ Xây dựng rà soát toàn diện phương án, điều kiện cần thiết để đưa sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác trong năm 2026; đôn đốc tiến độ sân bay Gia Bình và các công trình phục vụ Năm APEC 2027, bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất, tính khả thi, hiệu quả và tuân thủ quy định. Nghị quyết của Chính phủ nêu về việc khẩn trương đề xuất phương án kết nối giao thông tổng thể giữa sân bay Gia Bình với trung tâm Thủ đô Hà Nội và các địa phương.

Cùng với hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền đề án chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2035, định hướng đến năm 2050, Bộ Xây dựng cần chủ động hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, công tác lập quy hoạch tuyến đường sắt Đồng Đăng - Hà Nội.

Trong chỉ đạo chung, Chính phủ quán triệt cần chấn chỉnh kịp thời tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ trong thực thi công vụ; giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, nhất là về lãi suất, thủ tục thuế, hải quan, kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Chính phủ lưu ý đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ kết nối một cửa liên thông, không để vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục làm mất cơ hội đầu tư, kinh doanh.