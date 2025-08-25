Thực hiện chỉ thị, kế hoạch và các công văn chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã tổng hợp các nội dung liên quan đến công tác bảo đảm ăn, ở, đưa đón đại biểu khách mời của Bộ Quốc phòng.

Trong các đại biểu khách mời của Bộ Quốc phòng có các nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng và một số cơ quan, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tuổi cao, sức yếu, cùng thương binh nặng được mời dự lễ kỷ niệm.

Đây là lực lượng có yêu cầu đặc biệt về nơi ăn nghỉ, đi lại, chăm sóc y tế, do đó công tác hậu cần phải bố trí chu đáo, an toàn tuyệt đối.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã báo cáo tình hình chuẩn bị, nêu rõ những vấn đề còn vướng mắc như khả năng bố trí nhà khách, số lượng phương tiện phục vụ đưa đón, yêu cầu chăm sóc y tế cho các đối tượng chính sách, thương binh nặng, đại biểu cao tuổi…

Trên cơ sở đó, các cơ quan đề xuất phương án tăng cường phối hợp, điều động lực lượng, phương tiện, bổ sung nhân lực phục vụ để bảo đảm cho đại biểu an toàn, chu đáo, đúng thời gian và quy định của Ban tổ chức.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành A80 Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tham mưu (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) xây dựng kế hoạch tổng thể. Văn phòng Bộ Quốc phòng rà soát, tổng hợp danh sách đại biểu khách mời. Cục Xe máy - Vận tải hiệp đồng chặt chẽ với các đầu mối cơ quan điều động tăng cường lực lượng, phương tiện đưa đón khách mời.

Cục Hậu cần (Bộ Tổng tham mưu) hiệp đồng với Phòng Hậu cần/Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đơn vị rà soát danh sách khách mời, thực hiện bảo đảm ăn nghỉ cho khách mời.

Cục Quân nhu phối hợp với Cục Hậu cần (Bộ Tổng Tham mưu) xây dựng thực đơn có chất lượng cao, phù hợp với các đối tượng đại biểu khách mời; bố trí cán bộ giàu kinh nghiệm tham gia chỉ đạo công tác bảo đảm quân nhu.

Cục Quân y tăng cường các tổ quân y tại các điểm bố trí ăn nghỉ của khách mời, hiệp đồng với các bệnh viện, kiểm soát quân sự các phương án cấp cứu (nếu xảy ra); chuẩn bị xe lăn sẵn sàng phục vụ đại biểu cao tuổi khi cần.

Cục Bảo vệ an ninh cấp thẻ theo danh sách đại biểu khách mời. Các cục chức năng theo nhiệm vụ được giao tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm chu đáo, chặt chẽ, an toàn tuyệt đối cho đại biểu Quân đội và khách mời tham dự lễ kỷ niệm.

Thanh Tú - Quỳnh Hương