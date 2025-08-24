Có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành gồm: Lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Lực lượng Pháo lễ; Lực lượng Không quân bay chào mừng.

Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài; Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.

Lực lượng đứng làm nền gồm: Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21/8); lực lượng xếp hình, xếp chữ.

W-biển người.JPG.jpg
Biển người cổ vũ các lực lượng hợp luyện. Ảnh: Thủy Ngọc

Sau khi thực hiện phần nghi lễ, lần lượt các khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; các xe Nghi trượng: Quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh; các khối của Quân đội; các khối quân đội các nước: Nga, Lào, Campuchia; các khối Công an; vũ khí, khí tài; các khối diễu hành quần chúng... lần lượt qua lễ đài.

XEM CLIP: 

25/08/2025 | 06:20

Tình cảm của người dân với các chiến sĩ

W-4634572cbe8c36d26f9d.jpg
Ảnh: Mạnh Hùng
W-56b974a89d0815564c19.jpg
Ảnh: Mạnh Hùng
W-497f4240abe023be7af1.jpg
Ảnh: Mạnh Hùng
W-ec51b6115fb1d7ef8ea0.jpg
Ảnh: Mạnh Hùng
W-7f39b06d59cdd19388dc.jpg
Ảnh: Mạnh Hùng
W-f69600d2e972612c3863.jpg
Ảnh: Mạnh Hùng
W-b1d13be9d2495a170358.jpg
Ảnh: Mạnh Hùng
Thu gọn
24/08/2025 | 22:00

Các vũ khí, phương tiện, khí tài được cơ động về trường đua F1

XEM CLIP:

Trên hành trình các phương tiện trở về trường đua F1, hàng nghìn người dân vẫy tay chào mừng.

W-vũ khí.jpg
Ảnh: Quyết Thắng
W-vũ khí 1.jpg
Ảnh: Quyết Thắng
W-vũ khí 3.jpg
Ảnh: Quyết Thắng
W-vũ khí 4.jpg
Ảnh: Quyết Thắng

Thu gọn
24/08/2025 | 21:30

Người dân hân hoan chào đón các khối diễu binh  

XEM CLIP:

W-nhandan.jpg
Ảnh: Phạm Hải
W-nhandan2.jpg
Ảnh: Phạm Hải
W-nhandan4.jpg
Ảnh: Phạm Hải
W-nhandan6.jpg
Ảnh: Phạm Hải
W-nhandan9.jpg
Ảnh: Phạm Hải
W-nhandan11.jpg
Ảnh: Phạm Hải
W-nhandan15.jpg
Ảnh: Đức Anh
W-nhandan18.jpg
Ảnh: Đức Anh
W-nguoidan.jpg
Người dân hân hoan chào đón các khối diễu binh
W-nguoidan2.jpg
W-nguoidandacnhiem.jpg
Người dân chào đón khối Đặc nhiệm dù. Ảnh: Đức Anh
W-nguoidansiquan.jpg
Khối nữ sĩ quan Thông tin rạng rỡ. Ảnh: Đức Anh
W-si quan bien phong.jpg
Khối Sĩ quan Biên phòng
W-quandoi.jpg
Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao. Ảnh: Lê Anh Dũng
W-quandoi1.jpg
Các khối đi qua Ga Hà Nội. Ảnh: Lê Anh Dũng
W-quandoi2.jpg
Ảnh: Lê Anh Dũng
W-xe tang.jpg
Ảnh: Thế Sơn
W-xetang2.jpg
Xe tăng trở về sở chỉ huy Bộ Quốc phòng sau khi tổng hợp luyện. Ảnh: Thế Sơn
W-đaiien.jpg
Ảnh: Thạch Thảo
W-co hoa.jpg
Ảnh: Thạch Thảo
W-quan doi.jpg
W-quan doi 2.jpg
W-quan doi 3.jpg
Thu gọn
24/08/2025 | 20:55

Các khối xe pháo quân sự và phương tiện đặc chủng

Khối xe pháo quân sự và phương tiện đặc chủng của Công an tiến qua lễ đài.

W-xe tang.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-xe tang 2.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-xe tang 3.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-xe tang 4.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-xe tang 5.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-xe tang1.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-xe tang11.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-nu chien si.jpg
Nữ cảnh sát đặc nhiệm tươi cười trên phương tiện đặc chủng chống khủng bố. Ảnh: Nguyễn Huế
W-uav vietnam.jpg

Các UAV do Việt Nam chế tạo, sản xuất. Ảnh: Nguyễn Huế

Thu gọn
24/08/2025 | 20:40

Khối diễu binh của Công an tiến vào Quảng trường Ba Đình

17 khối diễu binh của Công an tiến vào Quảng trường.

Thu gọn
24/08/2025 | 20:35

Các khối diễu binh của Liên bang Nga, Lào, Campuchia tiến qua lễ đài

Các khối diễu binh của Quân đội Liên bang Nga, Lào, Campuchia tiến qua lễ đài.

W-quan doi nga.jpg
Khối Quân đội Liên bang Nga. Ảnh: Hoàng Hà
W-quan đội lào.jpg
Khối Quân đội Lào. Ảnh: Hoàng Hà
Thu gọn
24/08/2025 | 20:20

26 khối diễu binh quân đội bắt đầu diễu binh

26 Khối diễu binh Quân đội gồm các khối: Cờ Đảng - cờ Tổ quốc, Danh dự 3 quân chủng, sĩ quan Lục quân, sĩ quan Hậu cần - Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng, Học viên nhà trường Quân đội, chiến sĩ Pháo binh, chiến sĩ Tăng thiết giáp, chiến sĩ Công binh, Hồng kỳ, nữ Quân nhạc, nữ Gìn giữ hòa bình, nữ chiến sĩ Thông tin, nữ sĩ quan Quân y, nữ chiến sĩ Biệt động, nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam, nữ Du kích miền Nam, sĩ quan Hải quân, sĩ quan Phòng không - Không quân, sĩ quan Biên phòng, sĩ quan Cảnh sát biển, Tác chiến điện tử, Tác chiến không gian mạng, chiến sĩ Đặc công, chiến sĩ Phòng hóa, chiến sĩ Đặc nhiệm dù, nam Dân quân tự vệ.

W-nư quan nhac.jpg
Khối nữ Quân nhạc do Đoàn nghi lễ Quân đội đảm nhận, với những âm thanh hùng tráng của tiếng kèn, tiếng trống. Ảnh: Hoàng Hà
W-dac nhiem.jpg
Khối chiến sĩ đặc nhiệm dù. Ảnh: Hoàng Hà
W-nữ dân quân.jpg
Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà
W-nu biet dong.jpg
Khối nữ chiến sĩ Biệt động. Ảnh: Hoàng Hà
W-cong binh.jpg
Khối chiến sĩ Công binh. Ảnh: Hoàng Hà
W-dieubinh.jpg
Khối nữ Quân nhạc. Ảnh: Thế Bằng
W-dieubinh3.jpg
Khối sĩ quan Lục quân. Ảnh: Thế Bằng
W-dieubinh2.jpg
Ảnh: Thế Bằng
W-dieubinh4.jpg
Các khối diễu binh trên đường Hùng Vương sau đó tách khối chia làm các hướng về các điểm tập kết. Ảnh: Thế Bằng
co dang.jpg
Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc
W-codang1.jpg
W-xe o to.jpg
Xe tổ Quân kỳ
W-khoi danh dư.jpg
Khối Danh dự 3 quân chủng Lục quân - Hải quân - Phòng không không quân. Ảnh: Đức Anh
W-dieubinh4.jpg
Ảnh: Thế Bằng
W-dieubinh2.jpg
Ảnh: Thế Bằng
Thu gọn
24/08/2025 | 20:15

Các khối xe nghi trượng tiến qua lễ đài

Đi đầu là 3 xe nghi trượng cùng khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc: Xe Quốc huy, xe chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe biểu tượng 80 năm Quốc khánh. Đây cũng là lần đầu các khối xe nghi trượng hoàn thiện xuất hiện.

W-xe nghi trượng.jpg
Xe nghi trượng Quốc huy nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà
W-xe nghi trượng 2.jpg
Ảnh: Thế Bằng
W-nghi trương.jpg
Xe nghi trượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Bằng
W-rước đuốc.jpg
Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Ảnh: Hoàng Hà
Thu gọn
24/08/2025 | 20:00

Bắt đầu tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

W-dieu binh 1.jpg
Các khối bắt đầu vào đội hình để chuẩn bị tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: Hoàng Hà
W-dieu binh.jpg
Khối đứng diễn tập hát Quốc ca tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Hoàng Hà

Đúng 20h, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) giới thiệu lãnh đạo dự tổng hợp luyện: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành...

W-hợp luyện.jpg
 Ảnh: Hoàng Hà
W-rước đuốc.jpg
Mở đầu là màn rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh và thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng tại chính giữa quảng trường. Ảnh: Hoàng Hà

Tiếp đến là lễ chào cờ được tổ chức trang trọng, bài hát Tiến quân ca vang vọng quảng trường. Cùng lúc này, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, 21 phát đại bác được bắn và truyền hình trực tiếp về quảng trường.

W-ten lua.jpg
Các chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 47 thực hiện nghi thức bắn 21 phát đại bác trên nền Quốc ca. Ảnh: Bảo Minh

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chỉ huy diễu binh, diễu hành. Các khối diễu binh, diễu hành xuất phát từ khu vực đầu đường Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng thực hiện đi đều hơn 300m, sau đó chuyển sang đi nghiêm qua lễ đài ở Quảng trường Ba Đình.

W-20hmoc.jpg
Người dân theo dõi tổng hợp luyện thực hiện nghi thức chào cờ
Thu gọn
24/08/2025 | 19:00

Các lực lượng đã có mặt trên quảng trường

Một tiếng trước tổng hợp luyện, tất cả các lực lượng tham gia vào lễ kỷ niệm đã có mặt trên quảng trường. Lần tổng hợp luyện thứ hai có thêm khối xếp hình, xếp chữ; khối quần chúng trên sân; lực lượng trống hội do Học viện Cảnh sát nhân dân đảm nhiệm...

W-19hndieu binh.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-anh the bang.jpg
Ảnh: Thế Bằng

Thu gọn
24/08/2025 | 18:00

Các khối xe pháo tiếp tục tiến về Ba Đình

W-cấm đường.jpg
Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo đã cấm tuyệt đối các phương tiện, chỉ phương tiện thực hiện nhiệm vụ mới được di chuyển. Ảnh: Trần Minh Quân
W-tên lửa.jpg
Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT do Viettel cải tiến, hiện đại hóa, tổ hợp này thuộc khối xe Phòng không Không quân. Ảnh: Quyết Thắng
tổ hợp.jpg
Dàn pháo tự hành Su-152 và Su-122 của Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa. Ảnh: Quyết Thắng
W-tổ hợp 2.jpg
Ảnh: Quyết Thắng
W-tổ hợp 3.jpg
Ảnh: Quyết Thắng
W-pháo.jpg
Hệ thống pháo được kéo bằng xe tải chuyên dụng. Ảnh: Quyết Thắng
W-tai xuong.jpg
 Ảnh: Quyết Thắng
Thu gọn
24/08/2025 | 17:30

Khối nam dân quân luyện tập trên quảng trường

W-khoi nam.jpg
Khối nam dân quân. Ảnh: Hoàng Hà
W-chien si phong hoa.jpg
Khối chiến sĩ Phòng hóa. Ảnh: Hoàng Hà
W-phong chay chua chay.jpg
Khối Phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Hoàng Hà
Thu gọn
24/08/2025 | 17:00

Dàn xe tăng lăn bánh trên đường Thanh Niên

W-xe tang.jpg
Dàn xe tăng T-55, T-54 cải tiến lăn bánh trên đường Thanh Niên trong tiếng hò reo của người dân. Ảnh: Quyết Thắng
W-xe tang 2.jpg
Ảnh: Quyết Thắng
W-xe tăng 2.jpg
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, phát triển và chế tạo. Ảnh: Lê Trung
W-xe tăng.jpg
Tên lửa đạn đạo Scub B được cơ động từ trường đua F1. Ảnh: Bảo Minh
W-xe tang 3.jpg
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Viettel nghiên cứu sản xuất, thuộc lực lượng tên lửa - pháo bờ biển, Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: Bảo Minh
W-anh thay ok.jpg
Ảnh: Quyết Thắng
W-xe tang''.jpg
Chiến sĩ  bắt tay người dân trên đường Thanh Niên. Ảnh: Lê Trung
W-thả tim.jpg

Chiến sĩ thuộc khối xe của Binh chủng Hóa học thả tim với người dân. Ảnh: Quyết Thắng
 

XEM CLIP: Tại điểm tập kết trên đường Thanh Niên của các khối xe tên lửa, các chiến sĩ giao lưu, chụp ảnh với trẻ em. Video: Lê Trung

W-nguoidan.jpg
Đường Liễu Giai tập trung hàng nghìn người. Ảnh: Thạch Thảo
W-hat giao luu.jpg
Các chiến sĩ hát, chụp ảnh giao lưu cùng người dân. Ảnh: Nguyễn Huế
Thu gọn
24/08/2025 | 16:30

Các khối diễu binh luyện tập trên Quảng trường Ba Đình

W-chien si 4.jpg

Các khối diễu binh khi di chuyển vào Quảng trường Ba Đình được người dân nồng nhiệt chào đón. Ảnh: Trâm Anh

W-chien si 3.jpg
Đáp lại, các chiến sĩ làm nhiều động tác như "bắn tim", vẫy tay cảm ơn người dân. Ảnh: Trâm Anh
W-chien si 5.jpg
Ảnh: Trâm Anh
W-chien si 2.jpg
Ảnh: Trâm Anh
W-chiến sĩ 1.jpg
Ảnh: Trâm Anh
W-hoàng hà.jpg
 Thời tiết tại quảng trường dịu mát sau cơn mưa. Đi đầu đội hình là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Ảnh: Hoàng Hà
W-hoàng hà 2.jpg
Khối Danh dự 3 quân chủng tập luyện. Ảnh: Hoàng Hà
W-hoàng hà 3.jpg
Khối sĩ quan Lục quân luyện tập trước Phủ Chủ tịch. Ảnh: Hoàng Hà
W-lục quân 1.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
W-lục quân.jpg
Ảnh: Hoàng Hà
Thu gọn
24/08/2025 | 16:00

Các khối diễu binh, diễu hành cơ động đến Quảng trường Ba Đình

W-đoàn diễu binh.jpg
Các khối diễu binh, diễu hành cơ động đến Quảng trường Ba Đình, trên dọc tuyến đường đi, hàng nghìn người dân vẫy cờ chào đón. Ảnh: Bảo Quý
W-anh dai dien.jpg
Đường Hùng Vương. Ảnh: Thế Bằng
W-hung vuong.jpg
Khối rước Nghi trượng tiến vào Quảng trường Ba Đình theo hướng Hùng Vương. Ảnh: Thế Bằng
W-hat vang.jpg
Người dân cùng nhau hát vang "Như có Bác trong ngày đại thắng" tại cầu vượt Liễu Giai. Ảnh: Phùng Huy Anh
W-hat vang 1.jpg
Ảnh: Phùng Huy Anh
W-hang chao.jpg
Người dân tại phố Hàng Cháo tận dụng những chiếc thang sẵn có để xem đoàn diễu binh. Ảnh: Trần Minh Quân
W-hang chao 2.jpg
Nhóm bạn trẻ ở Hà Đông ngồi chờ trên đường Lê Duẩn, mang giấy gấp origami. Ảnh: Lê Anh Dũng
Biển người đổ về khu vực Liễu Giai - Kim Mã. Lực lượng chức năng tại đây điều động thêm rào chắn để hỗ trợ điều hướng. Hiện còn nhiều phương tiện ô tô, xe máy chưa thoát khỏi khu vực này. Ảnh: Thạch Thảo
Thu gọn
24/08/2025 | 15:31

Vỉa hè quanh khu vực Quảng trường Ba Đình chật kín người

Dù chỉ mới hơn 15h, người dân tại khu vực Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo đã ngồi xếp hàng chật kín để chờ xem đoàn diễu binh, diễu hành.

W-z6939687519543_c055b85ffdbeb5522138683a80a53f57.jpg
Chị Nguyễn Thị Thường (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết: "Tôi rất háo hức chứng kiến tận mắt đoàn diễu binh, diễu hành đi qua tuyến phố Kim Mã. Tôi đã đến đây từ sáng để có vị trí tốt nhất, tận hưởng bầu không khí đặc biệt này". Ảnh: Minh Quân
W-z6939673492539_6b91e7f72632ad7638b988bcdddf8200.jpg
Ảnh: Minh Quân
W-z6939673580660_e9502abd41cbdb172be33a1c5b742284.jpg
Ngã tư Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học chật kín người. Ảnh: Minh Quân
W-z6939694589415_647ec0bebf5e01b016830d6ec1ef3589.jpg
15h20, lượng người dân đổ về đường Thanh Niên ngày càng đông. Ảnh: Quyết Thắng
W-z6939694601074_f246da13d618b668d7845e612e7eebcb.jpg
Tuyến đường này là nơi các xe pháo, khí tài của Quân đội và Công an tập kết, đi qua. Ảnh: Quyết Thắng
W-z6939694585256_24c28806a57edfd59ff1edc093c93d09.jpg
W-z6939694558563_2b8e7f15761d72e0b2d0ecfae710563c.jpg
Ảnh: Quyết Thắng
Thu gọn
24/08/2025 | 14:00

Hàng nghìn người đội mưa chờ xem hợp luyện diễu binh

Hàng nghìn người dân đã tập trung tại các khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình để chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra vào 20h hôm nay. 

Thời tiết Hà Nội sáng nay nắng nóng, với nhiệt độ 34-35 độ C, tuy nhiên đến khoảng đầu giờ chiều cơn giông kéo đến, gió to nổi lên, nhiều người phải mặc thêm áo mưa.

W-z6939415730670_51b017baf30750a45db969ac415f4647.jpg
Ảnh: Thế Sơn
W-z6939486344190_be63af5e6491c30f93b180c5cd30f117.jpg
Gia đình bà Tĩnh với 15 thành viên từ Bắc Ninh xuất phát lúc 6h về Hà Nội. Sau khi xem máy bay luyện tập trình diễn sáng nay, gia đình bà tiếp tục chờ xem hợp luyện. Ảnh: Hoàng Hà
Thu gọn
24/08/2025 | 13:30

Dựng lều bạt dã chiến phục vụ nhân dân

Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội lắp đặt 10 nhà bạt (9 nhà bạt rộng 96m2 và 1 nhà bạt rộng 60m2) tại các vị trí: Vườn hoa Tây Sơn (đường Tràng Thi giao phố Nhà Chung) thuộc phường Hoàn Kiếm; vườn hoa Lê Trực (đường Lê Trực giao đường Trần Phú) thuộc phường Ba Đình; ngã ba Núi Trúc - Kim Mã, thuộc phường Giảng Võ; sân Ga Hà Nội thuộc phường Cửa Nam và đối diện 14B phố Lê Trực, thuộc phường Ba Đình.

Những nhà bạt này sẽ giúp người dân có được sự chủ động trong điều kiện thời tiết thay đổi khi xem diễu binh, diễu hành.

W-z6939628026425_72048e7d95623ef35a4b1bc683a20297.jpg
Những nhà bạt này sẽ giúp người dân có được sự chủ động hơn với điều kiện thời tiết trong thời điểm xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Lê Anh Dũng
W-z6939623410380_cea435f5128ba63e6daa087542ed3265.jpg
Ảnh: Lê Anh Dũng
Thu gọn
24/08/2025 | 12:30

Đảm bảo an toàn khi cơ động xe pháo, khí tài về Quảng trường Ba Đình

Tiểu ban diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) của Bộ Quốc phòng sáng nay tổ chức hội nghị giao ban công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ A80.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành A80 Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị tổ chức ăn, uống cho bộ đội đúng theo chế độ, tiêu chuẩn quy định, biện pháp tổ chức bảo đảm linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế từng buổi (thời gian, địa điểm tập kết, thời tiết...).

Cần bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm; vệ sinh sạch sẽ khu vực, để đồ thừa, rác thải đúng nơi quy định. Tổ chức lực lượng phục vụ và chia thành nhiều điểm bảo đảm nước uống, nhất là các điểm cấp nước trên các tuyến đường.

W-z6930542147449_73f6c7ae74224cba0772e2e773d800ba.jpg
Ảnh: Quyết Thắng

Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của vũ khí trang bị, phương tiện, khí tài... cả trước và sau khi thực hiện nhiệm vụ; tuyệt đối không chủ quan, tránh để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng bảo đảm kỹ thuật phải trực đúng vị trí quy định, nhất là tại Quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cơ động xử trí kịp thời các tình huống.

Các đơn vị khối xe, pháo quân sự chú ý thực hiện thống nhất quy định về bật đèn xi nhan đi thẳng và đèn kích thước khi tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ về vị trí tập kết tổ chức chằng buộc, canh gác chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, có các biện pháp phòng chống cháy nổ, tác động từ bên ngoài vào xe pháo, phương tiện, khí tài để bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt nhất cho thực hiện nhiệm vụ…

Thu gọn
24/08/2025 | 12:00

Chuẩn bị cho tổng hợp luyện lần hai

Tại buổi tổng hợp luyện tối 21/8, rất đông người dân đã có mặt từ rất sớm trên các tuyến phố của Hà Nội xếp hàng chờ xem diễu binh, diễu hành.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các lực lượng tham gia tổng hợp luyện; đặc biệt là khối đứng bảo đảm nghiêm túc, thể hiện chính quy, tinh thần, trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ quan trọng đặc biệt này.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các khối, các lực lượng tiếp tục luyện tập để buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt tiếp theo, nhất là buổi tổng duyệt cấp nhà nước và thực hành diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm vào sáng 2/9 bảo đảm chất lượng, an toàn, xứng tầm với sự kiện trọng đại của đất nước.

a5401b0d87880fd65699.jpg

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các hoạt động phục vụ chương trình Tổng hợp luyện lần 2, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện.

Thời gian tổ chức phân luồng giao thông, hướng đi cho các phương tiện phục vụ chương trình Tổng hợp luyện lần 2 trên toàn địa bàn Thành phố là từ 12h30 ngày 24/8 đến 2h ngày 25/8.

Thu gọn
24/08/2025 | 10:00

Tiêm kích, trực thăng bay luyện tập trên bầu trời Hà Nội

Sáng nay tiêm kích SU-30MK2 cùng trực thăng Mi, máy bay vận tải CASA bay qua Quảng trường Ba Đình để luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Theo phương án bay phục vụ nhiệm vụ A80, đội hình bay được tổ chức với 9 tốp, khoảng 30 máy bay các loại, bao gồm trực thăng, CASA 295, CASA 212i, Yak-130, L-39NG và SU-30MK2.

W-d598a97110e998b7c1f8.jpg
W-7dd07961c2f94aa713e8.jpg
W-333f1f989100195e4011.jpg
Thu gọn