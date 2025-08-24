Có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành gồm: Lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Lực lượng Pháo lễ; Lực lượng Không quân bay chào mừng.
Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài; Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.
Lực lượng đứng làm nền gồm: Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21/8); lực lượng xếp hình, xếp chữ.
Sau khi thực hiện phần nghi lễ, lần lượt các khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; các xe Nghi trượng: Quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh; các khối của Quân đội; các khối quân đội các nước: Nga, Lào, Campuchia; các khối Công an; vũ khí, khí tài; các khối diễu hành quần chúng... lần lượt qua lễ đài.
XEM CLIP:
Tình cảm của người dân với các chiến sĩ
Các vũ khí, phương tiện, khí tài được cơ động về trường đua F1
XEM CLIP:
Trên hành trình các phương tiện trở về trường đua F1, hàng nghìn người dân vẫy tay chào mừng.
Người dân hân hoan chào đón các khối diễu binh
XEM CLIP:
Các khối xe pháo quân sự và phương tiện đặc chủng
Khối xe pháo quân sự và phương tiện đặc chủng của Công an tiến qua lễ đài.
Khối diễu binh của Công an tiến vào Quảng trường Ba Đình
17 khối diễu binh của Công an tiến vào Quảng trường.
Các khối diễu binh của Liên bang Nga, Lào, Campuchia tiến qua lễ đài
Các khối diễu binh của Quân đội Liên bang Nga, Lào, Campuchia tiến qua lễ đài.
26 khối diễu binh quân đội bắt đầu diễu binh
26 Khối diễu binh Quân đội gồm các khối: Cờ Đảng - cờ Tổ quốc, Danh dự 3 quân chủng, sĩ quan Lục quân, sĩ quan Hậu cần - Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng, Học viên nhà trường Quân đội, chiến sĩ Pháo binh, chiến sĩ Tăng thiết giáp, chiến sĩ Công binh, Hồng kỳ, nữ Quân nhạc, nữ Gìn giữ hòa bình, nữ chiến sĩ Thông tin, nữ sĩ quan Quân y, nữ chiến sĩ Biệt động, nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam, nữ Du kích miền Nam, sĩ quan Hải quân, sĩ quan Phòng không - Không quân, sĩ quan Biên phòng, sĩ quan Cảnh sát biển, Tác chiến điện tử, Tác chiến không gian mạng, chiến sĩ Đặc công, chiến sĩ Phòng hóa, chiến sĩ Đặc nhiệm dù, nam Dân quân tự vệ.
Các khối xe nghi trượng tiến qua lễ đài
Đi đầu là 3 xe nghi trượng cùng khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc: Xe Quốc huy, xe chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe biểu tượng 80 năm Quốc khánh. Đây cũng là lần đầu các khối xe nghi trượng hoàn thiện xuất hiện.
Bắt đầu tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành
Đúng 20h, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) giới thiệu lãnh đạo dự tổng hợp luyện: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành...
Tiếp đến là lễ chào cờ được tổ chức trang trọng, bài hát Tiến quân ca vang vọng quảng trường. Cùng lúc này, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, 21 phát đại bác được bắn và truyền hình trực tiếp về quảng trường.
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chỉ huy diễu binh, diễu hành. Các khối diễu binh, diễu hành xuất phát từ khu vực đầu đường Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng thực hiện đi đều hơn 300m, sau đó chuyển sang đi nghiêm qua lễ đài ở Quảng trường Ba Đình.
Các lực lượng đã có mặt trên quảng trường
Một tiếng trước tổng hợp luyện, tất cả các lực lượng tham gia vào lễ kỷ niệm đã có mặt trên quảng trường. Lần tổng hợp luyện thứ hai có thêm khối xếp hình, xếp chữ; khối quần chúng trên sân; lực lượng trống hội do Học viện Cảnh sát nhân dân đảm nhiệm...
Các khối xe pháo tiếp tục tiến về Ba Đình
Khối nam dân quân luyện tập trên quảng trường
Dàn xe tăng lăn bánh trên đường Thanh Niên
XEM CLIP: Tại điểm tập kết trên đường Thanh Niên của các khối xe tên lửa, các chiến sĩ giao lưu, chụp ảnh với trẻ em. Video: Lê Trung
Các khối diễu binh luyện tập trên Quảng trường Ba Đình
Các khối diễu binh, diễu hành cơ động đến Quảng trường Ba Đình
Vỉa hè quanh khu vực Quảng trường Ba Đình chật kín người
Dù chỉ mới hơn 15h, người dân tại khu vực Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo đã ngồi xếp hàng chật kín để chờ xem đoàn diễu binh, diễu hành.
Hàng nghìn người đội mưa chờ xem hợp luyện diễu binh
Hàng nghìn người dân đã tập trung tại các khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình để chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra vào 20h hôm nay.
Thời tiết Hà Nội sáng nay nắng nóng, với nhiệt độ 34-35 độ C, tuy nhiên đến khoảng đầu giờ chiều cơn giông kéo đến, gió to nổi lên, nhiều người phải mặc thêm áo mưa.
Dựng lều bạt dã chiến phục vụ nhân dân
Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội lắp đặt 10 nhà bạt (9 nhà bạt rộng 96m2 và 1 nhà bạt rộng 60m2) tại các vị trí: Vườn hoa Tây Sơn (đường Tràng Thi giao phố Nhà Chung) thuộc phường Hoàn Kiếm; vườn hoa Lê Trực (đường Lê Trực giao đường Trần Phú) thuộc phường Ba Đình; ngã ba Núi Trúc - Kim Mã, thuộc phường Giảng Võ; sân Ga Hà Nội thuộc phường Cửa Nam và đối diện 14B phố Lê Trực, thuộc phường Ba Đình.
Những nhà bạt này sẽ giúp người dân có được sự chủ động trong điều kiện thời tiết thay đổi khi xem diễu binh, diễu hành.
Đảm bảo an toàn khi cơ động xe pháo, khí tài về Quảng trường Ba Đình
Tiểu ban diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) của Bộ Quốc phòng sáng nay tổ chức hội nghị giao ban công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ A80.
Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành A80 Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị tổ chức ăn, uống cho bộ đội đúng theo chế độ, tiêu chuẩn quy định, biện pháp tổ chức bảo đảm linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế từng buổi (thời gian, địa điểm tập kết, thời tiết...).
Cần bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm; vệ sinh sạch sẽ khu vực, để đồ thừa, rác thải đúng nơi quy định. Tổ chức lực lượng phục vụ và chia thành nhiều điểm bảo đảm nước uống, nhất là các điểm cấp nước trên các tuyến đường.
Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của vũ khí trang bị, phương tiện, khí tài... cả trước và sau khi thực hiện nhiệm vụ; tuyệt đối không chủ quan, tránh để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Lực lượng bảo đảm kỹ thuật phải trực đúng vị trí quy định, nhất là tại Quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cơ động xử trí kịp thời các tình huống.
Các đơn vị khối xe, pháo quân sự chú ý thực hiện thống nhất quy định về bật đèn xi nhan đi thẳng và đèn kích thước khi tham gia thực hiện nhiệm vụ.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ về vị trí tập kết tổ chức chằng buộc, canh gác chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, có các biện pháp phòng chống cháy nổ, tác động từ bên ngoài vào xe pháo, phương tiện, khí tài để bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt nhất cho thực hiện nhiệm vụ…
Chuẩn bị cho tổng hợp luyện lần hai
Tại buổi tổng hợp luyện tối 21/8, rất đông người dân đã có mặt từ rất sớm trên các tuyến phố của Hà Nội xếp hàng chờ xem diễu binh, diễu hành.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các lực lượng tham gia tổng hợp luyện; đặc biệt là khối đứng bảo đảm nghiêm túc, thể hiện chính quy, tinh thần, trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ quan trọng đặc biệt này.
Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các khối, các lực lượng tiếp tục luyện tập để buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt tiếp theo, nhất là buổi tổng duyệt cấp nhà nước và thực hành diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm vào sáng 2/9 bảo đảm chất lượng, an toàn, xứng tầm với sự kiện trọng đại của đất nước.
Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các hoạt động phục vụ chương trình Tổng hợp luyện lần 2, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện.
Thời gian tổ chức phân luồng giao thông, hướng đi cho các phương tiện phục vụ chương trình Tổng hợp luyện lần 2 trên toàn địa bàn Thành phố là từ 12h30 ngày 24/8 đến 2h ngày 25/8.
Tiêm kích, trực thăng bay luyện tập trên bầu trời Hà Nội
Sáng nay tiêm kích SU-30MK2 cùng trực thăng Mi, máy bay vận tải CASA bay qua Quảng trường Ba Đình để luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Theo phương án bay phục vụ nhiệm vụ A80, đội hình bay được tổ chức với 9 tốp, khoảng 30 máy bay các loại, bao gồm trực thăng, CASA 295, CASA 212i, Yak-130, L-39NG và SU-30MK2.