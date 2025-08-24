Tiểu ban diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) của Bộ Quốc phòng sáng nay tổ chức hội nghị giao ban công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ A80.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành A80 Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị tổ chức ăn, uống cho bộ đội đúng theo chế độ, tiêu chuẩn quy định, biện pháp tổ chức bảo đảm linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế từng buổi (thời gian, địa điểm tập kết, thời tiết...).

Cần bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm; vệ sinh sạch sẽ khu vực, để đồ thừa, rác thải đúng nơi quy định. Tổ chức lực lượng phục vụ và chia thành nhiều điểm bảo đảm nước uống, nhất là các điểm cấp nước trên các tuyến đường.

Ảnh: Quyết Thắng

Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của vũ khí trang bị, phương tiện, khí tài... cả trước và sau khi thực hiện nhiệm vụ; tuyệt đối không chủ quan, tránh để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng bảo đảm kỹ thuật phải trực đúng vị trí quy định, nhất là tại Quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cơ động xử trí kịp thời các tình huống.

Các đơn vị khối xe, pháo quân sự chú ý thực hiện thống nhất quy định về bật đèn xi nhan đi thẳng và đèn kích thước khi tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ về vị trí tập kết tổ chức chằng buộc, canh gác chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, có các biện pháp phòng chống cháy nổ, tác động từ bên ngoài vào xe pháo, phương tiện, khí tài để bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt nhất cho thực hiện nhiệm vụ…